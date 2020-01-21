В регионе создают волонтерское движение 50+

Инициативные, современные, целеустремленные… Это все о волонтерах. Как правило, в их ряды входит молодежь. Но не хотят оставаться в стороне и представители старшего возраста.

Сегодня в зале те, кто точно знает, после выхода на заслуженный отдых жизнь не заканчивается. За плечами каждого из них огромный багаж знаний, которым они рады поделиться. Для этого старшее поколение решило создать волонтерское движение 50+.

Сауле Тахметова, председатель совета волонтеров при областном совете ветеранов:

— Мы хотим создать совет волонтёрства именно при областном совете ветеранов и при первичных ветеранских организациях области. У нас очень много ветеранов, которые принимают участие в волонтерской деятельности. У нас есть такой Фролов, который также занимается деятельностью. Поиск людей, которые не вернулись, репрессированные.

Весь 2020-й год в Казахстане посвятят делам добровольцев. Работы хватит всем, — говорят старшие волонтеры. Медицина, экология, спорт, социальная работа, туризм, медиасфера — это лишь часть тех дел, которыми хотят заниматься добровольцы.

Пока что 7 направлений. Со временем их станет на 10 больше. В состав совета может войти любой желающий, главное, чтобы он был с активной жизненной позицией. Таких в области немало, — уверены ветераны.

Жангельды Тажин, заместитель председателя областного Совета ветеранов:

— Вот сегодня мы пригласили Красноперого, село Бишкуль. Столько лет он делает возле своего дома 140 метровую горку. У нас, кажется, такого в областном центре нет.

Сауле Билялова 40 лет проработала в школе. Преподавала русский язык и литературу. Педагог говорит, она и сейчас полна сил и энергии, чтобы помогать ребятам.

Сауле Билялова, Почетный работник образования РК:

— Я, наверно, могла бы оказать посильную помощь в подготовке к ЕНТ. Ведь все-таки знания ценятся. Мозг ценится в настоящее время. Мы все это делали когда-то бескорыстно, принимая это как долг. Я бы, наверное, тоже возможно, помогала бы детям, которые не могут оплатить.

Волонтёрство в нашей области развивается 13-й год. Ветераны уверены, что с их помощью добрых дел станет больше.

Анастасия Остертак