В пунктах обмена валют с 1 февраля будут требовать удостоверение личности

Путешествие за границу Казахстана — это не только покупка билетов, сбор чемоданов, поиск жилья, интересных развлечений и достопримечательностей, но и обмен отечественной валюты на иностранную.

Приобрести доллары, рубли или евро с 1 февраля без документа, удостоверяющего личность, казахстанцы больше не смогут. Ранее это было необходимо, если граждане меняли больше 500 тысяч тенге.

Диас Мэлс, директор Северо-Казахстанского филиала РГУ «Национальный банк РК»:

— Это общепринятая мировая практика, население, которому нечего скрывать, будет беспрепятственно предоставлять. Те, кто что-то скрывает, «черные» наличные, будут стараться не показывать документы.

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— Еще одно нововведение этого года для обменных пунктов: ограничения в режиме работы, который они раньше определяли сами. С 1 февраля поменять валюту казахстанцы смогут только с 9 утра до 8 вечера. Рабочий день останется прежним в тех обменниках, которые находятся при железнодорожных вокзалах и аэропортах, а также на территории автомобильных пунктов пропуска через границу. Поменять тенге на рубли, доллары или евро в крупных торговых центрах можно будет строго с момента их открытия и до 22:00. Такие ограничения неслучайны.

Диас Мэлс, директор Северо-Казахстанского филиала РГУ «Национальный банк РК»:

— В целях усиления безопасности, в первую очередь, также бывали случаи, когда обменные пункты в ночное или вечернее время поднимали курс, какой-то ажиотаж среди населения возникал.

В Петропавловске таких фактов зафиксировано не было, рассказал директор областного филиала Нацбанка. Это показал и блиц-опрос нашего телеканала. Лишь 1 человек из 10 был недоволен работой городских обменных пунктов, остальные петропавловцы положительно о них отзывались.

Чтобы полностью исключить такие факты, когда человек пришел в обменник и ушел ни с чем, потому что, якобы, деньги закончились, государство с этого года вводит в них фиксированный размер уставного капитала. Речь идет об определённой сумме, которая должна постоянно находиться в обороте в пункте обмена валют.

Диас Мэлс, директор СКОФ РГУ «Национальный банк РК»:

— На одну уполномоченную организацию, имеющую один обменный пункт, уставной капитал должен быть не менее 100 млн тенге. Эти деньги не обязательно должны храниться в обменной пункте, они должны быть на счете в банке, соответственно.

В городах республиканского значения эта норма вступит в силу с 1 апреля, на два месяца позже, т.е. с июня, она распространится по всей стране. Пока исключением станут села и небольшие города. Там введение фиксированного уставного капитала — не меньше 50 млн тенге — будет только в следующем году.

Дарья Пышмынцева