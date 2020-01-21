В Петропавловске мужчина выбросился из окна своей квартиры

Правоохранительные органы

19:36 21 Января 2020

Заколдованный район. По улице Жукова 5 «А« в воскресенье произошло ЧП. 23-летний молодой человек выпрыгнул из окна пятого этажа. Он остался жив, но получил тяжелую травму позвоночника. Мужчину перевезли в областную больницу, сегодня ему сделали операцию.

Прогнозы врачи пока не дают. Неизвестно и то, что побудило молодого человека на столь отчаянный шаг. Напомню, похожий случай произошёл в этом районе 2 недели назад. Седьмого января. 52-летний мужчина спрыгнул с крыши десятиэтажки и разбился насмерть.

Динара Сагандыкова, сотрудник пресс-службы ДП СКО:

— На пульт «103» поступил вызов о том, что из окна 5 этажа по адресу Жукова 5 «А» выпрыгнул мужчина. Карета скорой помощи увезла его в реанимационное отделение. Данный факт внесён в единый реестр досудебных расследований.

 

 

Абай Альжанов

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