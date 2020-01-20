Отчетные встречи акимов — актуальные диалоги

Архангельское и Новокаменка, два села Кызылжарского района, которые находятся недалеко от областного центра. Поэтому многие жители работают и учатся в Петропавловске. На селе трудоустроиться непросто, да и зарплаты невысокие.

В основном они заняты в школах и крестьянских хозяйствах, их в округе 37. Но уже в следующем году здесь появятся новые рабочие места. Весной в Новокаменке начнут строить птицефабрику.

Ирина Рыбакова, аким Архангельского сельского округа, Кызылжарский район:

— В начале они обещают нам около 30 рабочих мест и по завершению строительства будет около 120 рабочих мест. Также у нас планируется в селе архангельское ТОО «Ер-Агро» строительство элеватора, а СПК планирует закуп 11 голов коров, также будет открыт пункт приема молока.

Несмотря на то, что агропромышленный комплекс развивается, есть и проблемы. Неделю назад несколько жителей села Архангельского на встрече с мажилисменами поднимали вопрос о том, что ТОО «Ер-Агро» не выплачивает им деньги за паи.

Анатолий Шушамоин, директор ТОО «Ер-Агро»:

— Вообще, ТОО «Ер-Агро» постоянно выплачивает дивиденды по паям, там немного задержка была с зерном. Но на сегодняшний день она уже разрешена, мы отдали зерном все 22 пая.

В селах две хорошие школы. В Новокаменской в прошлом году сделали капитальный ремонт на 36 млн тенге. Его она не видела с момента постройки — больше 30 лет. Поменяли окна, двери, линолеум. В 2020 выделят средства на Архангельскую.

В планах — заняться дорогами. На асфальтированных улицах сделают ямочный ремонт, по грунтовым пройдут грейдером и отсыпят щебнем. Кроме того, в Новокаменке наконец-то появится детская площадка. О ней жители просили многие годы, как и решить вопрос с питьевой водой.

Ирина Рыбакова, аким Архангельского сельского округа, Кызылжарский район:

— В этом году у нас компания «Есиль су» ведет работу по корректировке проекта, сейчас они уже практически в течение двух месяцев работают, этот проект будет утвержден в этом году и в 21 году, как они обещали, уже будет проведение водопровода.

Как и во многих других селах региона, здесь жители обеспокоены большим количеством бродячих собак. Целыми сворами они не только бегают по улицам, но и чужим дворам. Бывало, заходили в сараи и кусали скот, говорят сельчане.

По словам акима сельского округа, недавно их отстреливали, теперь планируется подать еще одну заявку. Но главное — жителям самим не стоит забывать привязывать четвероногих.

Алена Хан, корреспондент:

— Еще один вопрос, который поднимали жители, очистка дорог от снега, район на эти нужды средства не выделяет. Помогают предприниматели, но не все охотно соглашаются.

Василий Заберибисский в Новокаменке живет с 70-х. Свою улицу пенсионеру приходится расчищать вручную, да еще и к школе дорогу.

Василий Заберибисский, житель с. Новокаменка, Кызылжарский район:

— Снег одно время не чистится, так, наскоком проскакивают, и в центре, к конторе, к соцобъектам также вручную чистят только, техника не убирает.

От этого страдает все местное населения. Точно также, как без уличного освещения. Фонари здесь есть, только не везде работают. Но средства в бюджете запланированы, говорит аким, и в ближайшее время на улицах Чапаева, Набережной и Садовой будет светло не только днем.

В округе проживают около 2 тысяч человек, скоро может стать больше. В село Архангельское приедут несколько семей из трудоизбыточных регионов страны. Для них уже есть 3 дома, планируется построить еще столько же.

Алёна Хан