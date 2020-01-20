ХК «Кулагер» обыграл ташкентский «Хумо»

Спорт

19:33 20 Января 2020

Во втором матче с ташкентским «ХумО-2» кулагеровцы выиграли со счетом 1:4.

Подопечные Александра Троицкого владели инициативой практически весь матч. Счет открыли уже на 6-ой минуте. Ветеран «Кулагера» Алексей Данилов дальним ударом расстрелял вражеские ворота.

«Скакуны» продолжили взвинчивать темп игры. Уже во втором периоде по шайбе забросили нападающие Марк Вакуленко и Денис Стасюк. При комфортном счете 0:3 наши дали слабину, а хозяева сумели забить «гол престижа».

Но за пару секунд до финального свистка цифры на табло вновь изменились. Это Евгений Попитич отправил шайбу в пустые ворота и установил итоговый результат 1:4. Отмечу, «скакуны» находятся на 6 месте в турнирной таблице. В их активе 76 очков.

Следующие игры петропавловцы проведут в гостях 21 и 22 января. Они встретятся с грозным лидером первенства — кокшетауским «Арланом». А 25 и 26 числа на своем льду сразятся с аутсайдером — командой «Астана».

 

 

Абай Альжанов

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