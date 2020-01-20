Эксплуатацию пяти автобусов запретили полицейские

Тотальную проверку перевозчиков полицейские устроили на конечных остановках. Особое внимание стражи порядка уделили техническому состоянию автобусов и наличию документов у водителей.

Как оказалось, не все перевозчики добросовестно готовятся к выходу на маршрут. Автобусы колесят по городу без аптечек и огнетушителей, а водители позволяют себе садиться за руль без техпаспорта и страховки.

Зима нисколько не смущает водителей выходить на линию на «лысой» резине. Во время проверки полицейские зафиксировали два таких случая. А еще водители лихачат по городу с неработающим стоп-сигналом и треснувшими стеклами в автосалоне.

Безопасность граждан, да и своя, судя по всему, их мало беспокоит. По итогам проверок два автобуса полицейские не допустили на линию. Юридических лиц, которые позволили им выехать по маршруту, привлекли к административной ответственности.

Шимбулат Уаисов, инспектор службы батальона патрульной полиции УП г.Петропавловска

— В Петропавловске проводится ОПМ «Автобус». В рамках этого ОПМ в данный момент отрабатываем по маршрутным автобусам. На момент выявлено нарушение у маршрутного автобуса: нарушение покрытия шин, т.е. стёрты протектора.

Операция «Автобус» проходила в области с 15 по 17 января. За три дня полицейские проверили 250 единиц транспорта, запретили эксплуатацию пяти автобусов.

Самым частым нарушением среди водителей оказалось отсутствие всех необходимым документов. Таких фактов почти 60.

К ответственности привлекли и 55 любителей поболтать за рулем. Еще шестеро, чтобы вместить побольше пассажиров, снимали в автосалоне сиденья. Всего стражи порядка составили 407 административных протоколов.

Айгерим Муканова