Амангали Бекболатов принес в копилку РК золотую медаль

Спорт

19:17 20 Января 2020

Золото Франции. Наш земляк Амангали Бекболатов показал хорошие результаты, выступая за сборную страны. С 18 по 19 января в городе Ницце проходил Гран-при по греко-римской борьбе.

Амангали Бекболатов один из выдающихся борцов нашего региона, выступал в весовой категории до 55 килограммов. Он сразился в трёх поединках и одержал победу над всеми противниками. Спортсмен неоднократный призёр Чемпионатов мира по греко-римской борьбе.

На международном турнире во Франции честь нашей страны защищал еще один североказахстанец. Данияр Каленов выступал в весовой категории до 67 килограммов. Он зАнял 4-ое место. Всего в активе сборной пять медалей.

 

 

Айгерим Муканова

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