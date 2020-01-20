33-летний мужчина на глазах родных детей досмерти забил жену

Трагедия произошла 14 января в селе Явленке Есильского района. Со слов соседей, погибшая 29-летняя женщина, прожила в браке с мужем около 10 лет. Долгие годы она страдала от побоев супруга. Всегда носила на голове платок, скрывавший ссадины и синяки.

В тот злополучный день в доме находились двое сыновей 9-ти и 4-х лет, старший страдает серьезным заболеванием, а также мать и племянник погибшей. Но защитить ее они были не в силах. Разъяренный мужчина не пускал в ход оружие, смертельный удар нанес кулаками. Отмечу, глава семейства раннее уже был судим.

Марат Ахметбеков, заместитель начальника следственного управления ДП СКО

— По факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Начато досудебное расследование. Задержанный выдворен в изолятор временного содержания. Уголовное дело будет отправлено в суд. Максимальный срок за преступление — 12 лет.

Абай Альжанов