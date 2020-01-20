19 января православные отметили Крещение Господне

После прочтение молитвы служители церкви и верующие спустились к водоему. Здесь пройдет освещение Иордани.

Анжелика Сычёва, корреспондент:

— Погружение в прорубь считается одним из главных обрядов праздника. Правда, кто-то сделал это еще ночью, а кто-то собрался с наступлением рассвета. Сейчас возле Иордани много верующих.

Окунуться в купель, чтобы очистить от грехов душу и тело, на Крещение всегда приходит много народа. Возраст, пол и даже вероисповедание не имеют значения.

Североказахстанцы:

-Как заново родился. Но, главное, не в прорубь окунуться, главное — причаститься. Главное — в церковь ходить. Главное -верить в бога.

— Всех с праздником, всем здоровья. Дай бог, чтобы все были здоровы. И был мир на нашей земле.

— Классно, как будто заново родилась.

Анжелика Сычёва, корреспондент:

— Пока одни окунаются в ледяную прорубь, другие торопятся набрать специально освященную воду. Считается, что в день Крещения она обладает особыми целебными свойствами и может зарядить положительной энергией.

Нина Моложенко соблюдает все христианские традиции. 20 лет назад она впервые окунулась в Иордань, старается не пропускать крещенский праздник. Сначала молитва, святое омовение, потом — набор воды.

Нина Моложенко, жительница г.Петропавлоска:

— Для того, чтобы душу отчистить, здоровье получить, чтобы все было у нас хорошо. Господь бог явил нам такое явление, благодать такую. Каждый христианин в этот день должен омыться, попить воды, окропить свои жилища, дома квартиры. Чтоб было здоровье, счастье, благополучие.

Зима в этом году мягкая, теплая, да и крещенские морозы Северный Казахстан в этом году обошли стороной. От того толщина льда на реке в этом году небольшая. В среднем около 20 см, местами даже 15.

При большой нагрузке он может не выдержать. А людей в этот раз было больше, чем обычно, — погода позволяла. Чтобы не допустить ЧП, возле купелей дежурили спасатели, медики и полицейские.

Муршида Обознова, медсестра водно-спасательного службы ДЧС СКО:

— Сегодня божественный праздник — Крещение. Все люди идут, погружаются в воду, поэтому перед тем, как погрузиться, нужно знать элементарные методы. Перед тем, как погрузиться, нужно прогреться, чуть -чуть походить. Полностью все организовано, мы дежурим с 11 часов до обеда. Вторая группа с 12 до часу ночи. Поэтому здесь все задействовано. Медики дежурят и на Речпорту. Пока никаких чрезвычайных ситуации нет. Я думаю, этот праздник пройдет у всех благополучно.

В Петропавловске для верующих в этом году организовали три места для крещенского купания.

Анжелика Сычева