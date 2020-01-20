18 медалей привезли с соревнований юные тяжелоатлеты из СКО

В этом виде спорта важно, чтобы спина была прямая и напряженная, а вот руки наоборот расслабленные, об этом хорошо знает 13-летний Нурбол Болтбаев. Родом он из Айыртауского района, учится в спортинтернате. Сначала пробовал себя в борьбе, но решил, что тяжелая атлетика ему больше подходит. Предпочитает поединки не с соперниками, а с железом.

Нурбол — неоднократный призер областных и республиканских соревнований, кандидат в мастера спорта по тяжелой атлетике. На открытом турнире в Кокшетау занял первое место. В рывке смог поднять 80 килограммов, а в толчке — 103. Сам весит всего 67.

Нурбол Болатбек, победитель открытого чемпионата РК по тяжелой атлетике:

— Этот спорт мне понравился, потому что тут физически еще надо думать о себе, и когда ты поднимаешь, за некоторые 2-3 секунды может вся твоя карьера нарушится. Когда все поднимаешь и у тебя сердце так «давай», тебе тяжело, но сердце говорит «Нет, еще надо. Вперед».

А вот Никита Коболь выступал в весовой категории 45 килограммов. Мальчику тоже 13 лет, он приехал из Жамбылского района. Тяжелой атлетикой занимается всего год, и уже показывает хорошие результаты.

На соревнованиях в рывке поднял 48 килограммов, в толчке сразу взял 55, но увидев, что соперник его опережает, добавил еще. В итоге Никита толкнул 60 кило и занял второе место.

Никита Коболь, призер открытого чемпионата РК по тяжелой атлетике:

— Пока выполняю норматив первый взрослый разряд. Думаю, через год-два, может, выполню мастера спорта. Я подражаю спортсменам как Айдар Казов, Илья Ильин. У нас еще очень хороший тренер Эрик Калимжан. Он очень требовательный, на каникулах мы домой не едем, а занимаемся.

Открытый республиканский турнир по тяжелой атлетике проходил в Кокшетау с 17-го по 29-ое декабря. В нем участвовали 240 человек. За титул чемпионов боролись спортсмены из Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Североказахстанцы привезли 18 медалей: четыре золотых, девять серебряных и пять бронзовых.

Эрик Алибаев, старший тренер области по тяжелой атлетике:

— Наши ребята, мои дети, перед новым годом сделали подарок, как мне, тренеру, так и родителям. Почти 100% наших детей ездили на соревнования, из них 85% заработали медали. Нашим ребятам пришлось побороться, но они показали хороший результат.

Завтра спортсмены отправятся в Костанай, где неделю будет проходить открытый республиканский турнир по тяжелой атлетике. От нашего региона будут участвовать 11 человек.

Анастасия Остертак