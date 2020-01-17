Ужесточено наказание за распространение наркотиков

Наркомания — одна из главных проблем современного общества. В прошлом году полицейские раскрыли 176 преступлений, изъяли почти 400 килограммов запрещенных средств. Не менее остро стоит вопрос их распространения. В том числе в соцсетях.

Популярные интернет-ресурсы сейчас пестрят сомнительными заголовками о продаже интересных веществ. Все чаще можно увидеть ссылки на сайты и на графити-рисунках. В прошлом году в СК было четыре таких случая.

Кроме того, полицейские вышли на 230 интернет-мошенников. С этого года наказание за сбыт губительного зелья ужесточили. К примеру, за распространение наркотиков через интернет можно отправиться за решетку на длительный срок.

Кайрат Касымбеков, начальник следственного управления ДП СКО:

— Такие деяния отнесены к категории тяжких преступлений. За их совершение грозит лишение свободы от 10 до 15 лет. Ранее было от 5 до 10 лет. За нанесение рисунков-граффити с рекламой сайтов, реализующей наркотики, будет наступать теперь уголовная ответственность. В УК РК введена новая статья 299 прим.1. За пропаганду и рекламу наркотиков она устанавливает срок лишения свободы до 3 лет.

Отдельную статью в уголовный кодекс внесли и по скотокрадству. Ранее это преступление приравнивалось к обычным кражам. Теперь за хищение чужого скота грозит лишение свободы до 5 лет или штраф до 8 миллионов тенге с конфискацией имущества.

За повторное нарушение злоумышленники могут оказаться за решеткой на 5 или даже 10 лет. Кстати, по новому законодательству стороны теперь не могут примириться.

Кайрат Касымбеков, начальник следственного управления ДП СКО:

— Кража, совершенная преступной группой и в крупном размере, влечет за собой лишение от 7 до 12 лет. Раннее было от 5 до 10 лет.

Ужесточили наказание и за браконьерство. За незаконную охоту, рыбную ловлю, вырубку лесов нарушителям грозит штраф до 8 млн тенге или же тюремный срок до 3 лет. За крупный ущерб, нанесенный флоре и фауне, заплатить придется вдвойне.

В прошлом году в области зарегистрировано 8 фактов браконьерства. Больше всего охотники отстреливают косуль и сайгаков.

Кайрат Касымбеков, начальник следственного управления ДП СКО:

— Также введена новая статья 380 УК РК: «Применение насилия в отношении государственного инспектора по охране животного мира, егеря. Теперь лицо, применившее в отношении вышеуказанных лиц по части 1, грозит штраф до 3 тыс МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо общественные работы до 800 часов, ограничение или лишение свободы до 3 лет.

По новым правилам к тяжким видам преступлений теперь относится бытовое насилие, в эту же категорию вернули изнасилование.

Абай Альжанов