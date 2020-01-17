Спасатели напоминают о мерах безопасности во время Крещенского купания

Анастасия Остертак, корреспондент:

— Традиционно Крещение будет проходить на реке Ишим со стороны центрального пляжа. Сейчас спасатели готовят площадку для купелей. Расчищают снег, измеряют толщину льда, определяют место для палаток.

В выходные погода будет хорошей. Днем чуть ниже нуля, ночью макимум минус 15. А значит, желающих окунуться в прорубь в этом году будет больше, как и работы у спасателей.

Мягкая зима не позволила льду сильно сковать реку. Его толщина в среднем едва доходит до 20 см, местами всего 15. Это гораздо меньше, чем в прошлые годы. Поэтому нужно быть очень осторожными.

Ерик Сарыбаев, заместитель начальник ДЧС СКО:

— Не создавать большое скопление в местах купания. Подчиняться всем требованиям сотрудников полиции и сотрудников департамента по ЧС, купаться не более трех человек одновременно и ходить только по деревянным тропам, которые ведут к местам набора воды, а так же местам купания .

За безопасностью на Крещение будут следить 30 спасателей и два медицинских работника. В их арсенале 4 единицы техники. Свое дежурство они начнут в субботу в 11 вечера и будут работать сутки.

Ерик Сарыбаев, заместитель начальник ДЧС СКО:

— Также поблизости в районном центре Бесколь, Кызылжарского района, там тоже будут развернуты места для купания. На местах купания по городу будут развернуты пункты обогрева. Для мужчин отдельная палатка, для женщин — отдельная. Для обогрева для раздевания.

Чтобы любой желающий смог добраться до места проведения Крещения, 19-го января пять городских автобусов изменят свои маршруты.

Дастан Казиев, заведующий сектором отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г. Петропавловска:

— Маршрутный автобус №2 и №6 и микроавтобус 21М с 8 утра до 21 часа — будет изменена схема движения маршрута с заездом в городской пляж. С заездом на Речпорт в день Крещения два маршрута у нас будут заезжать т.е. это 24М и 25М.

Всего в области организуют 42 места для крещенского купания. Там будут дежурить около 60 спасателей и 25 единиц техники.

Анастасия Остертак