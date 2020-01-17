Пьяный дебошир устроил ночной погром в Петропавловске

Сообщение о том, что во дворе по ул. Петрова неизвестный разбил стекло автомашины, на пульт «102» поступило в четверг около 3 часов ночи. Патрулирующие неподалеку сотрудники полиции, незамедлительно выехали на вызов.

Ерсын Рамазанов, инспектор управления службы специализированной охраны СКО:

— Мы заступили в суточный наряд. В 2:28 получили ориентировку из ЦОУ УП.г. Петропавловска по факту хулиганства по ул.Бориса Петрова. Прибыв на место происшествия, мы заметили человека, который при виде служебной машины попытался скрыться. В ходе чего приняли меры к его задержанию.

При задержании хулиган вел себя очень агрессивно: вырывался, пытался убежать. Поэтому пришлось надеть на дебошира наручники. Чуть позже прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что в окрестностях разбиты стёкла ещё двух машин, а также окна частного дома и строящейся неподалеку подстанции «Кызылжар су».

Кабира Мухамбетова — старший оперуполномоченный отдела криминальной полиции УП г. Петропавловска :

— Данный факт внесён в ЕРДР по ст. 293 УК РК «Хулиганство». Согласно медицинского освидетельствования, подозреваемый — ранее неоднократно судимый житель г. Петропавловска 1972 г.р., — находился в состоянии опьянения. В отношении него избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Сумма причинённого ущерба устанавливается.

Сотрудники правоохранительных органов отмечают, случаи хулиганства в нашей области не редкость. В прошлом году в Петропавловске было зарегистрировано 85 фактов, 74 из них раскрыты.

Анжелика Сычева