Отправился домой пешком и заблудился из-за бурана. 16-летний подросток едва не погиб на трассе в районе им. Г. Мусрепова.

В четверг вечером студент Кокшетауского политехнического колледжа возвращался с учебы домой. На пересечении дороги Салкынколь-Чистополье он вышел из автобуса и направился в сторону села Моховое Жаксынского района Акмолинской области.

Там его должен был встретить однокурсник. Не дождавшись друга, в 10-м часу вечера подросток позвонил в службу спасения. На поиски выдвинулись сотрудники поселкового отдела полиции с. Чистополье, а также аким округа.

Поиски осложняла нулевая видимость. Дозвониться до подростка не смогли, как выяснилось позже, у него разрядился телефон. Его нашли спустя несколько часов.

Ерик Сарыбаев, заместитель начальника ДЧС СКО:

— В ходе оперативных поисковых работ около двух часов ночи молодой человек был найден живой и здоровый, в медицинской помощи не нуждался. Утром родители приехали и забрали.

Алена Хан