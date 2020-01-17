Подросток едва не погиб на трассе в районе им. Г.Мусрепова

ДЧС

20:29 17 Января 2020

Отправился домой пешком и заблудился из-за бурана. 16-летний подросток едва не погиб на трассе в районе им. Г. Мусрепова.

В четверг вечером студент Кокшетауского политехнического колледжа возвращался с учебы домой. На пересечении дороги Салкынколь-Чистополье он вышел из автобуса и направился в сторону села Моховое Жаксынского района Акмолинской области.

Там его должен был встретить однокурсник. Не дождавшись друга, в 10-м часу вечера подросток позвонил в службу спасения. На поиски выдвинулись сотрудники поселкового отдела полиции с. Чистополье, а также аким округа.

Поиски осложняла нулевая видимость. Дозвониться до подростка не смогли, как выяснилось позже, у него разрядился телефон. Его нашли спустя несколько часов.

Ерик Сарыбаев, заместитель начальника ДЧС СКО:

— В ходе оперативных поисковых работ около двух часов ночи молодой человек был найден живой и здоровый, в медицинской помощи не нуждался. Утром родители приехали и забрали.

 

 

Алена Хан

Читайте также

Полицейские вынесли 4 детей из горящего дома в Айыртауском районе
В СКО большегруз с природным газом опрокинулся в кювет
В праздничные дни спасатели СКО работали в усиленном режиме
В с.Бесколь во время пожара погиб полуторагодовалый ребенок
Спасатели провели очередной рейд по частному сектору Петропавловска
Итоги минувшей недели подвели спасатели СКО
Штормовое предупреждение
Спасатели Петропавловска локализовали пожар за 22 минуты
В с.Чириковке Есильского района во время пожара погиб 73-летний мужчина
В Петропавловске от угарного газа погибла 49-летняя женщина
В этом году в автопарк департамента по ЧС поступило 14 новых машин
ДЧС: фейерверки, петарды, салюты могут принести не только радость