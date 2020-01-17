Хоккейный клуб «Кулагер» обыграл команду «Хумо-2»

Петропавловцы опережали их на 23 очка в турнирной таблице. Несмотря на явные преимущества, встреча выдалась напряжённой.

В первом периоде игрок «Хумо» за задержку соперника клюшкой отправился на скамейку штрафников. Наши хоккеисты воспользовались численным преимуществом. Дамир Рамазанов уверено отправил шайбу в ворота ташкентцев.

Но те жаждали реванша. И получили его в первом периоде, счёт стал равным. Однако ненадолго! Во второй 20-минутке Денис Стасюк забросил шайбу. На табло 1:2 в нашу пользу.

Таким счёт и оставался до конца встречи. «Кулагер» прочно утвердился на 6 месте в турнирной таблице. В их активе 73 очка. Сегодня будет вторая игра против «Хумо». А встречи на домашнем льду пройдут 25 и 26 января.

Айгерим Мукашева