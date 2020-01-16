Жители Айыртауского р-на успешно развивают собственный бизнес

Шум инструментов, запах свежей древесины и лака. В этом цехе с утра и до позднего вечера кипит работа. Здесь делают корпусную мебель. ИП «Кваченко» работает около года. За это время у небольшой компании появились постоянные клиенты. В среднем, в месяц принимают до 30 заказов.

Цены приемлемые, плюс приятный бонус — бесплатная доставка и сборка. Работают качественно и оперативно. Например, на кухонный гарнитур уходит 2-3 дня. Открыть небольшой мебельный бизнес в райцентре получилось благодаря государственной поддержке.

Евгений Кипаренко, заместитель директора ИП «Кваченко», Айыртауский район:

— Мы Являемся участниками проекта «Бастау», взяли кредит на 6 млн и приобрели данный цех с его оборудованием: распиловочный станок, кромочный станок, присадочные. У нас все есть, чтобы изготавливать качественную корпусную мебель. Также нами был взят грант, чтобы купить дополнительно инструмент. 8 человек у нас сейчас в штате имеется.

В среднем работники мебельного цеха получают от 80 до 120 тысяч тенге в месяц. Их зарплата зависит от количества заказов. А их в будущем станет больше. Предприниматель планирует расширить линейку продукции и выпускать мягкую мебель.

Спрос на нее в районе большой, как и на развлекательные заведения. В этом кафе айыртауцы любят отдыхать и отмечать праздники. Чтобы клиентам было приятно проводить здесь время, хозяйка сделала ремонт. Деньги взяла у государства — по «Дорожной карте бизнеса» получила льготный кредит 5,5 млн тенге.

Людмила Климович, директор ТОО «Ludmila», Айыртауский район:

— Мы провели ремонт, купили новое оборудование для нашего помещения, теперь нашим гостям гораздо уютнее и просторнее. У нас появилась зона танцпола, которой очень не хватало нашим гостям. Кредит у нас взят на 5 лет. Он щадящий, не сложный, небольшой ежемесячный платеж, планируем еще раз кредитоваться, скорее всего в этом году. Большую сумму взять, пока действуют программы.

Развивать собственное производство сельчанам помогает государство. В стране каждый год появляются новые программы.

Бибинур Тиыштыкбаева, руководитель отдела предпринимательства Айыртауского района:

— Программа «Экономика простых вещей», которая подразумевает расширение местного производства продуктов питания и промышленных товаров. По этой программе у нас сопровождается 9 проектов на сумму 1 млрд 977 млн тенге. В 2019 году было одобрено 2 проекта на 302,7 млн тенге.

Самой популярной в районе остается программа «Енбек», с ее помощью азам бизнеса в 2019-м обучились 200 айыртауцев.

Дарья Пышмынцева