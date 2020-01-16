Для авто из Армении и Кыргызстана — новые требования

С прошлого года на казахстанских дорогах все чаще стали появляться машины с госномерами Армении и Кыргызстана. Комфортабельные, на вид дорогие, новые и красивые. И, самое главное, по цене приемлемые.

Руслан Нургожин пригнал себе легковушку месяц назад. Купил в Армении всего за 3 миллиона тенге. Говорит, в Казахстане такие стоят минимум на 20% дороже.

Все бы хорошо, но по новым правилам владельцу авто придется отдать почти еще столько же, чтобы поставить его на казахстанский учет, либо расстаться с автомобилем.

Руслан Нургожин, житель г.Петропавловска:

— Сейчас, если его растамаживать и уплатить все сборы, то уйдет от 1,5 до 3 миллионов тенге. Я был в Армении видел много казахов: с южного, западного Казахстана возят машины.

В министерстве внутренних дел новые правила приняли неслучайно. Люди закупают авто, не ставят их на казахстанский учет, при этом нарушают ПДД, не платят штрафы, остаются безнаказанными.

В СК в прошлом году автовладельцы совершили почти 1900 нарушений. А еще с участием машин с иностранными номерами в нашем регионе зарегистрировано 39 ДТП, в которых погиб один человек и 48 получили травмы.

Марат Кожаев, первый заместитель министра внутренних дел РК

— У машин, завезенных в РК из Кыргызстана и Армении, истек льготный период растаможки до 2020 года. Кроме того, таможенные пошлины там были намного ниже, чем у остальных членов ЕАЭС — России, Беларуси и Казахстана. Поэтому закон распространяется только на граждан Кыргызстана и Армении, которые на своих авто заезжают к нам по правилам временного ввода и свободно разъезжают.

Автомобили, которые находятся на российском учете, под ограничения не попадают, говорят в МВД. А что делать владельцам, которые завезли машины из Армении и Кыргызстана? Ведь многие североказахстанцы ради экономии покупают машины именно там.

Североказахстанцы:

— Ну, если у нас в Петропавловске нет выбора автомобилей в Казахстане, то мы должны свободно завозить их из других стран. Нас, наоборот, ущемляют.

— Правильно. Зачем пригоняют оттуда? Пускай там и ездят. Ведь у нас свои машины. А если, кто хочет денег заработать, то пусть возвращают.

Абай Альжанов, корреспондент:

— Решать — ставить ли на учет машины, пригнанные из Армении или Кыргызстана, — выбор каждого казахстанца. Однако, сейчас на этот шаг мало кто решится. Регистрация может обойтись в солидную сумму — от 1,5 до 4 млн тенге. В основном это касается тех автомашин, возраст которых больше 3-х лет.

Если владелец авто с армянскими и кыргызскими номерами не хочет поставить машину на казахстанский учет, у него есть право ездить на ней по территории Казахстана не больше года.

После, по новым правилам, обязан вывезти его в страну, в которой покупал на срок не менее 30 дней, а потом снова вернуть. Но от такой машины лучше вообще избавиться — перепродать или разобрать на запчасти.

Абай Альжанов