Дефицит врачей, регистрация машин с иностранными номерами

Первым, кто обратился к депутатам со своим предложением, — главный врач областной больницы. Он говорил о дефиците специалистов. Эта проблема есть во всех медучреждениях региона. Юрий Белоног посоветовал депутатам внести поправки в закон. Создать в стране единый пакет социальных гарантий.
Юрий Белоног, главный врач областной больницы:
— Сейчас проходит какое-то необъявленное соревнование между регионами. Кто-то гарантирует квартиры, средства. В Атырау одни условия, у нас другие, на юге третьи.
Сенатор Ерик Султанов попросил оформить рекомендацию в письменном виде, пообещал взять ее на вооружение. Депутат городского маслихата Павел Афанасьев обеспокоен передачей в доверительное управление частникам трех детских садов Петропавловска.
Павел Афанасьев, депутат городского маслихата:
— Это собственность городская. Однако управление образование области почему-то имеет возможность распоряжаться этой собственностью. Тендеры выигрывают нужные люди. Усматривается коррупционный момент, лоббирование интересов по принципу землячества или родства.
Ерик Султанов, депутат Сената парламента РК:
— Этот вопрос мы передадим акиму области. Получим ответ и проинформируем вас.
На встрече затронули и тему регистрации иностранного транспорта. Сейчас много автомобилей везут из России и Армении. На учет их не ставят, транспортный налог не платят, сетует депутат областного маслихата Владимир Притчин.
Владимир Притчин, депутат областного маслихата:
— Бесконтрольно — одно дело. Другое — владельцы таких авто не платят транспортный налог. Люди просят, чтобы через ЦОНы все регистрировалось и платились налоги.
Сенаторы говорят, что о проблеме знают, она есть не только в СКО. Над вопросом парламентариям еще предстоит поработать.
Абай Альжанов