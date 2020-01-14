Дефицит врачей, регистрация машин с иностранными номерами

Первым, кто обратился к депутатам со своим предложением, — главный врач областной больницы. Он говорил о дефиците специалистов. Эта проблема есть во всех медучреждениях региона. Юрий Белоног посоветовал депутатам внести поправки в закон. Создать в стране единый пакет социальных гарантий.

Юрий Белоног, главный врач областной больницы:

— Сейчас проходит какое-то необъявленное соревнование между регионами. Кто-то гарантирует квартиры, средства. В Атырау одни условия, у нас другие, на юге третьи.

Сенатор Ерик Султанов попросил оформить рекомендацию в письменном виде, пообещал взять ее на вооружение. Депутат городского маслихата Павел Афанасьев обеспокоен передачей в доверительное управление частникам трех детских садов Петропавловска.

Павел Афанасьев, депутат городского маслихата:

— Это собственность городская. Однако управление образование области почему-то имеет возможность распоряжаться этой собственностью. Тендеры выигрывают нужные люди. Усматривается коррупционный момент, лоббирование интересов по принципу землячества или родства.

Ерик Султанов, депутат Сената парламента РК:

— Этот вопрос мы передадим акиму области. Получим ответ и проинформируем вас.

На встрече затронули и тему регистрации иностранного транспорта. Сейчас много автомобилей везут из России и Армении. На учет их не ставят, транспортный налог не платят, сетует депутат областного маслихата Владимир Притчин.

Владимир Притчин, депутат областного маслихата:

— Бесконтрольно — одно дело. Другое — владельцы таких авто не платят транспортный налог. Люди просят, чтобы через ЦОНы все регистрировалось и платились налоги.

Сенаторы говорят, что о проблеме знают, она есть не только в СКО. Над вопросом парламентариям еще предстоит поработать.

Абай Альжанов