Конкуренция на рынке труда и закон «О статусе педагога»

Новости МТРК

20:45 13 Января 2020

Трудиться, получать достойную зарплату, уходить в отпуск и брать больничный. Это законные права казахстанцев. За тем, как они соблюдаются, следят профсоюзы. В нашей области их больше 1200, все они входят в состав специализированного регионального центра. В 2019-м его ряды пополнили 7,5 тысяч североказахстанцев.

В основном — это работники сельского хозяйства. Здесь рассчитывают, что в новом году эта цифра станет еще больше. Пока же все силы организации направлены на подготовку нового проекта коллективного договора, который будет использоваться в течение следующих нескольких лет.

Мурат Калиев, заместитель председателя профсоюзного центра СКО:

— Новый проект коллективного договора содержит улучшение условий работников, по сравнению с действующим законодательством. Это вопросы оплаты труда, режима рабочего и времени отдыха, порядка привлечения к дисциплинарной ответственности, социальным льготам и гарантиям. Профцентром СКО предложено 44 пункта, улучшающих положение работников, но этот перечень не является исчерпывающим, стороны могут его расширить.

В 98% организаций региона с работниками заключают коллективные договоры. Это хороший показатель, отметил мажилисмен Карибай Мусырман. Его можно смело ставить в пример другим областям. Еще один повод для гордости, но уже не на уровне регионов, а в масштабах страны, это закон «О статусе педагога», вступивший в силу 11 января.

Карибай Мусырман, член Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК:

— Повышается зарплата учителей на 25%. Звания почетного учителя, преподаватели, готовившие призеров олимпиад, получат надбавку, многие из них были предложены нашими депутатами и поддержаны правительством.

Казахстан, по словам народного избранника, стремится не отставать от мирового подхода к созданию максимально комфортных условий для работников образования. В будущем это коснется всех сфер труда, где сегодня, по словам Карибая Мусырмана, существует большая конкуренция между казахстанскими специалистами и иностранными. Этот вопрос государство старается держать на особом контроле.

Карибай Мусырман, член Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК:

— 4 области — ЗКО, Актюбинская, Кызылординская и СКО отказались от привлечения иностранных работников 4 категории. Первая категория — это директора, менеджеры, 3-я это высококвалифицированные специалисты, 4- высококвалифицированные рабочие. Наше министерство теперь держит курс на сокращение 4 категории, затем и 3-й, надо готовить своих ребят.

Встречи с представителями профсоюзных организаций и депутатом Мажилиса парламента прошли не только в Петропавловске, но и в районах области.

 

 

Дарья Пышмынцева

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