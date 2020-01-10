Петропавловцы продолжают обсуждать статью Президента, посвященную 175-летию Абая

Общество

20:12 10 Января 2020

Председатель Казахского культурно-просветительского центра «Urpaq» Гулбакша Мусабаева согласна с Касым-Жомартом Токаевым. Она тоже считает, что Казахстан должен отказаться от помпезных празднеств в день юбилея Абая Кунанбаева.

Всю энергию нужно направить не на гуляния, а на научные исследования важной для страны и всего мирового сообщества исторической фигуры. Делать это должны не только ученые, но и представители поколения next.

Гулбакша Мусабаева, председатель ОО «Казахский культурно-просветительский центр «Urpaq»:

— Человек тогда является сильной личностью, когда он впитывает все с корней, тогда корень дает основание ему процветать. Это действительно те ценности, которые выработало казахское общество-формирование молодежи, национальной культуры. В статье встречается очень много предложений Президента, когда он рекомендует снова возобновлять высокий научный, общественный, публицистический интерес к произведениям Абая Кунанбаева, чтобы они были переведены на много языков. Не только на русский, казахский, английский, чтобы все цивилизованное человечество узнало его произведения.

 

 

Дарья Пышмынцева

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