Егеря СКО с наступлением холодов подкармливают диких животных

Анжелика Сычева, корреспондент:

— Местным обитателям в снежную и морозную зиму выжить без посторонней помощи было бы крайне сложно. Именно поэтому здесь для них развернули самую настоящую лесную столовую. Меню предусмотрено для каждого. К примеру, маралы лакомятся зерном, кабаны любят сено и овощи.

Не остаются без внимания также лисы и зайцы. Правда, корм зимой эти лесные жители обычно добывают сами. Но если приходят к кормушкам, могут полакомиться и здесь.

Анжелика Сычева, корреспондент:

— Связки веников здесь запасают далеко не для того, чтобы ходить с ними в баню. Сухие березовые листья — любимое лакомство для косуль.

Животные сюда приходят как будто по расписанию, два раза в день: утром и вечером. Одна порция еды для взрослых особей — 150 граммов, для молодняка чуть меньше — в пределах 100. Животных здесь много, поэтому и корма заготавливают впрок, чтобы хватило до весны.

Николай Гусельников, директор КГУ «Красный бор», Есильский район:

— Переучет делали в марте. По итогу: 1200 маралов, 365 кабанов, 1250 косуль. Помимо этого, зайцы и лисы. Заготовили сено мы где-то 2000 тонн. Заготовили кормовые веники 11 тысяч. Выделили из областного бюджета нам 2 млн на корма.

Территория участка большая, 62 тысячи гектаров. Здесь есть 8 кормовых площадок. Чтобы животным было легче добираться до своих кормушек, им расчищают тропинки. А сами лесничии передвигаются на снегоходах. Впрочем, о том, как будут зимовать братья наши меньшие, заботятся не только здесь.

Ерлан Ташимов, руководитель отдела управления природопользования и регулирования природных ресурсов СКО:

— У нас имеется 47 охотничьих угодий. 10 из которых — в резервном фонде. Охрана и биотехнические мероприятия проводятся силами местных исполнительных органов. Для этих целей у нас заготовлено в текущем году 50 тыс кормовых веников, также зернофураж, зерно, сено.

Прикармливать зверей будут до наступления теплых дней.

Анжелика Сычева