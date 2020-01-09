В Петропавловске проходит зимний чемпионат РК по волейболу среди девочек

Нур-Султан, Алматы, Костанай, Павлодар… В зимнем республиканском чемпионате по волейболу принимают участие 14 команд из разных регионов страны, две из них — из СКО. На играх встретились самые юные волейболистки. Девочкам 11-13 лет. 3 дня соревнований позади. Наши спортсменки провели уже несколько встреч с соперницами из Шымкента, Алматы и Караганды.

Салтанат Кошкарбаева — тренер ВК «KUANISH»:

— У СКО 2007 года уже в подгруппе они заняли 2 место, но в финал, получается, мы выходим, и вот сейчас будет игра с «Жетісу». Это основная игра за выход в финал. А команда 2008 года в подгруппе — они проиграли девочкам постарше, а за 5-8 вот это их 1 победа.

В 4 й день соревнований команда «KUANISH» играет с волейболистками из «Жетісу» Алматинской области. На площадке девочки старшей возрастной категории. Им — 12-13 лет. С первых минут наши спортсменки показали свой боевой настрой. Ведь эта игра решающая, она определит, кто выйдет в финал.

Команда наших девочек стремительно вошла в игру и, кажется, не собирается давать слабину. Болельщики поддерживают спортсменок бурными овациями и громкими кричалками. В зале чувствуется напряжение. После долгих передач и атак североказахстанские волейболистки все же выиграли со счетом 3:1.

Этот чемпионат стал первым серьезным стартом для североказахстанских волейболисток одиннадцати лет. Девочки сразились против уральской команды и одержали победу во всех трех партиях. Айя Жаксылыкова — капитан команды. В волейбол играет 3 года.

Айя Жаксылыкова — капитан команды ВК «KUANISH»:

— По-моему, мы сыграли хорошо, пыталась девочек поддержать, дать мотивацию на победу. Соперники были не скажу, что сильные, но и не скажу, что слабые, хорошие конкуренты. Я как капитан команды очень рада за девочек. Наши чувства просто непередаваемы.

Республиканский турнир будет проходить до 10 января. Победителей наградят дипломами, медалями и кубками.

Анастасия Остертак