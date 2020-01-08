Вместе с лайками набрали штрафов

Это видео появилось в соцсетях 7 января. Группа молодых людей на надувном матраце устроила экстрим. Держась за трос автомобиля, они ездили по городским улицам города. Веселая музыка, взрывы цветных красок, а еще ненормативная лексика. То ли внимание хотели к себе привлечь, то ли просто было скучно.

Выходкой весёлых парней заинтересовались стражи порядка. Всех участников скандального видео нашли и доставили на следующий день в отдел полиции. Ими оказались жители Петропавловска 19-ти и 20-ти лет, водитель автомобиля чуть постарше, ему — 32. Судя по всему, шумная компания хотела «хайпануть», но вместе с многочисленными лайками набрала и штрафов.

Сейчас полицейские собирают материалы для привлечения пранкеров к ответственности сразу по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях. Ведь они не только подвергли опасности свои жизни, но и создали аварийную ситуацию на дорогах.

Шамшиден Акышов — заместитель начальника отдела местной полицейской службы УП г.Петропавловска:

— Водитель автомобиля Тайота был привлечён к административной ответственности по статье 593 часть 2. Выписан административный штраф в размере 5МРП. Также на троих парней ,жителей города Петропавловска, один из них в данный момент проживает в Российской Федерации, на них составлен административный протокол по 434 статье части 1. Был собран административный материал и направлен в административный суд города Петропавловска. Их ожидает штраф или административный арест.

Скандальное видео из соцсетей уже удалили. Полицейские говорят, прежде чем распространять такие ролики, стоит помнить о том, что ленты ежедневно просматривают люди разных возрастов. Для пенсионеров такой контент может показаться шокирующим, а для школьников примером для подражания.

Вместо надувных матрацев, в ход идут и «ватрушки». Экстремальное катание на них буквально неделю назад обернулось смертью двух подростков в Восточном Казахстане. Они прикрепили свой тюбинг к легковой машине, но попали под колёса встречного автомобиля.

Ежедневно на главной и центральной площадях Петропавловска можно увидеть веселящуюся детвору, катающихся на горках. Используются те же самые «ватрушки», но уже по назначению. Однако жители города категорически против новой экстремальной забавы. Сами участники пранка особого раскаяния не испытывают, но уже публично извинились за свою сомнительную шутку.

Айгерим Муканова