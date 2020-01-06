В Петропавловске от угарного газа погибла 49-летняя женщина

Роман Ширяев вышел утром во двор, чтобы покормить собак. Увидел, что из соседнего дома идет дым и сразу позвонил пожарным.

Роман Ширяев, житель г.Петропавловска:

— Заметили дым. Тут из всех окон валил дым. Потом вроде бы утих. Начался так тихо спокойно, потом уже повалил с крыши. Вызвали пожарных.

Айгерим Муканова, корреспондент:

— Звонок о возгорании дома по адресу улица 308 краснознамённого полка, дом 31 на пульт 101 поступил в 10:44. Огнеборцы прибыли на место через пять минут.

В этом доме жили мужчина и женщина. Когда начался пожар, хозяин был на работе. Что произошло в это время, пожарным предстоит выяснить. Когда они попали в дом, обнаружили на диване бездыханное тело 49-летней хозяйки. По предварительной версии она отравилась угарным газом. Площадь пожара составила всего 5 квадратных метров.

Асет Сердалин, оперативный дежурный службы пожаротушения ДЧС СКО:

— К месту вызова диспетчером было направлено два хода специализированной пожарной части №1. Пожар был своевременно потушен, сотрудники служб пожаротушения сработали организованно и быстро.

В устранении возгорания были задействованы 20 человек. По данным спасателей, за первые 6 дней нового года в области произошло 6 пожаров. В них погибли четверо человек.

Айгерим Мукашева