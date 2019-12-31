Встречаем Новый год: что стоит поставить на стол

Алёна Хан, корреспондент:

— Перед Новым Годом каждая хозяйка задается этим вопросом. Что же будет главным блюдом праздничного стола? Запеченный гусь, отбивные из свинины или куриные рулетики с сыром и грибами? Вам, наши дорогие зрители, муки выбора не страшны, сегодня вместе с шеф-поваром Маргаритой Светличной мы расскажем рецепт горячего блюда.

Маргарита Светличная, шеф-повар:

— В 2020 году мясо птицы должно быть на каждом столе, поэтому мы для вас подготовили рецепт «Магре из утиной грудки в вишневом соусе и апельсинами». Это блюдо готовится очень быстро, вы его можете приготовить прям перед приходом гостей.

Ингредиентов немного, утиная грудка, вишня, апельсин, немного вина, крахмал и специи. В нашем случае соль, сахар и смесь перцев. Первым делом нужно замариновать мясо. И пока у нас есть 10 минут приготовим соус. Для этого нужно выпарить десертное вино примерно до половины объема.

А вот вишню нужно варить до состояния варенья, затем добавить пол столовой ложки крахмала и влить вино, приправить соус щепоткой жгучего перца и соли — чтобы вкус раскрылся. Соус готов, убираем его в сторону и приступаем к жарке нашей грудки, — рассказывает шеф-повар.

Маргарита для этого использует гриль-сковороду, но можно и просто антипригарную, либо запечь в духовке. Чтобы мясо лучше прожаривалось, его нужно поливать вытопившимся жиром и не забывать почаще переворачивать. В последнюю очередь можно заняться апельсином, его нужно почистить, порезать на кружочки, посыпать сахаром и слегка обжарить.

На все у нас ушло около 30 минут. Перед подачей грудку нужно порезать, положить апельсин и добавить немного соуса. Вот так за минимум времени, с небольшим запасом продуктов вы сможете удивить даже самых привередливых гурманов.

При подготовке праздничного меню ориентируйтесь на вкусы семьи, гостей и, конечно, символа 2020 года. Крыса любит бобовые, сыр и нежирное мясо. Но не любит пафоса, поэтому хозяйки могут не изощряться в приготовлении экзотических блюд. Подойдут самые простые, главное, чтобы их было много. И самое важное — символ года предпочитает здоровой и свежую еду.

Алена Хан