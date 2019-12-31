У североказахстанцев начались праздничные каникулы

Праздничных каникул ждут, пожалуй, все. Это то время, когда взрослые после напряженных рабочих будней могут полноценно отдохнуть, интересно и весело провести время со своими детьми, родными и друзьями. Каждый проводит новогодние праздники по-разному.

Кто-то отправляется на природу подышать свежим воздухом и покататься от души на горках. Другие, как, например, Асель Актаева, предпочитает активному отдыху тихую, уютную домашнюю обстановку. «Ирония судьбы или с легким паром», «Один дома», «Ёлки» — самые популярные фильмы в праздничные дни.

Асель Актаева, жительница г.Петропавловска:

— Я очень люблю смотреть новогодние фильмы. Они создают особую атмосферу. Мы любим ходить с друзьями в кинотеатр. Вот недавно ходила на «Рождество для двоих», очень хороший фильм.

Айгерим Муканова, корреспондент:

— Счастливое время наступило и для детворы. У них начались зимние каникулы. Чтобы покататься на горках, им необязательно выезжать за город. Весело и забавно они проводят время в ледовых городках на главной и центральной площадях Петропавловска.

Сейчас каникулы, и дети целый день проводят на горках. Степан Забавин приходит сюда с друзьями. Зимние забавы для него куда интересней, чем впустую проводить время дома, играя в компьютерные игры.

Степан Забавин, житель г.Петропавловска:

— Я очень часто хожу со своими друзьями заниматься спортом, я хожу на турники и часто хожу на горки, чтобы проводить свободное время. Потому что это весело, всегда может произойти что-то новое и тут можно познакомиться со многими людьми.

Для семейного отдыха идеально подходит посёлок Борки. Здесь можно и на лыжах покататься, и на тюбингах, и на аргамаках. Привезти с собой или взять напрокат. Живописное место рядом в черте города, чистый воздух и безопасные трассы. Сюда едут и дети, и взрослые.

Думан Шерен, житель п.Борки:

— Занимаюсь лыжами уже не первый год, состою в сборной области. Часто выезжаем на соревнования. Занимаюсь даже и в праздничные дни, выходные. Всё своё свободное время провожу на лыжной трассе.

Для любителей покататься на коньках все праздничные дни во Дворце спорта будут проходить массовые катания. В первые дни Нового года здесь ожидают большой наплыв посетителей. Сеанс длится час, для детей он стоит 300 тенге, для взрослых 500. Прокат коньков обойдется в ту же сумму.

Североказахстанцы:

— Я, вообще, футболист, но я люблю кататься на коньках. И буду приходить сюда на новогодних каникулах.

— Я буду тренироваться больше, чтобы стать олимпийской чемпионкой. Учёбой я тоже буду заниматься, чтобы не получать двойки. Стремиться всё выше и выше.

Погода в праздники порадует североказахстанцев. По прогнозам синоптиков, морозов в эти дни не ожидается. Лишь в новогоднюю ночь столбик термометра опустится ниже 20 градусов. При этом будет сильный ветер и низовая метель. Но уже днем в первый день Нового года потеплеет.

Гульзат Газизова, начальник отдела метеопрогнозов филиала РГП «Казгидромет» по СКО:

— 1 января по области ожидается снег, 2 января ночью снег, днём местами. Местами гололёд, метель. Ветер юго-западный с переходами на северо-западный 9-14, местами 15-20. Температура ночью 7-12. 2 января 0-5 местами 8 мороза, днём 0-5 мороза.

Тем, кто хочет провести свой досуг в тепле, можно сходить в кинотеатр. Там идут «Рождество на двоих», «Полицейский с Рублёвки», «Холодное сердце», «Иван Царевич и Серый Волк». А самых маленьких зрителей ждут в театре кукол. Там подготовили спектакли «Новогодние представления» и «Волшебный светлячок».

Айгерим Муканова