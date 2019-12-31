Свой прогноз на 2020 год дала номеролог Улпан Баукенова

Блокнот, ручка и правильный настрой. Составлять прогноз на 2020-й в спешке и суете нельзя, рассказывает нумеролог Улпан Баукенова. Особенно Овнам, Козерогам и Девам. Торопить события в год Серебряной Крысы этим знакам не стоит. Все, к чему они стремятся как в материальном, так и духовном плане, придет в 2020-м постепенно.

Овны если будут делать всё размеренно, то в их жизнь придет гармония как на работе, так и в семье. А вот Тельцам и Близнецам, наоборот, нельзя медлить, особенно в те моменты, когда удача будет на их стороне.

Улпан Баукенова, нумеролог:

— 2020-й идеально подойдет Тельцам для создания семьи, покупки или продажи недвижимости, путешествий. Близнецы найдут свою вторую половину и решат жилищный вопрос, который стоял не один год. А еще с легкостью смогут забыть о вредных привычках, с которыми давно мечтали расстаться.

Новый год подарит Ракам и Львам много новых интересных знакомств, а еще — долгожданное повышение по карьерной лестнице. Не забывайте проводить время с близкими, из-за вашей загруженности и бесконечных встреч им часто вас не хватает.

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— Дев в Новом году ждет головокружительный успех. По данным нумерологов, такой белой полосы, как в 2020-м, в их жизни не было уже больше 10 лет. Главное — подмечать возможности, которые приготовила судьба. Не забыла она и о Весах. В Новом году их тоже ждёт немало приятных сюрпризов.

Впрочем, как и Скорпионов. Если вы давно мечтали приобрести автомобиль, то 2020-й идеально подойдет для его покупки. Успешным он станет для стрельцов-бизнесменов, ваше дело в следующие 12 месяцев выйдет на новый уровень. Осторожные во всем козероги могут, наконец, решиться попробовать себя в роли предпринимателей, риск прогореть будет минимальным, зато разбогатеть высоким.

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— О страхах в будущем году нужно забыть водолеям, которые привыкли все контролировать. Рыбы в 2020-м должны вести себя наоборот. Этому знаку следует внимательнее относиться к своему здоровью, а еще не забывать о саморазвитии, которое вы откладывали на «завтра».

Дарья Пышмынцева