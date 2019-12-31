Сегодня подвел итоги работы градоначальник Булат Жумабеков

Залог экономического успеха — хорошие показатели в промышленности. Подводить итоги аким Петропавловска начал именно с этой темы. За 11 месяцев предприятия областного центра произвели продукции на 140 миллиардов тенге. В 2020-ом ожидают получить 160.

Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска:

— Основным инструментом развития промышленности является карта поддержки предпринимательства. В рамках реализации 2-ой пятилетки в карту включены 18 проектов на сумму более чем 9,6 млрд тенге и с созданием почти 810 рабочих мест. Реализовано 16 проектов на сумму 7.5 млрд тенге, создано почти 490 рабочих мест.

Росли и инвестиции. За 11 месяцев они дошли почти до 55 миллиардов тенге. Особое внимание уделяли объектам здравоохранения, укреплению их материально-технической базы, строительству жилья. С начала 2019-го в городе сдали в эксплуатацию 5 многоквартирных и 12 одноквартирных домов.

В следующем планируют возвести почти в 3 раза больше. Рассчитывать на собственные квадратные метры в 2020-ом смогут 1259 семей. В строительство жилой недвижимости из бюджета выделят свыше 12-ти миллиардов тенге.

Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска:

— Основное строительство ведется в микрорайоне Береке, Жас Оркен, по улице Жукова. В текущем году сдали в эксплуатацию почти 80 тыс кВ .метров. До конца года ожидаем до 145-146 тыс. Здесь надо отметить, что не только госбюджет, здесь коммерческое жилье, индивидуальное строительство.

Сами не строят и другим не дают. В этом году местные власти изъяли 15 участков, которые использовались не по назначению. Еще 7 вернули сами владельцы. Бесхозным землям найдут применение, — говорит Булат Жумабеков. Продолжится и благоустройство города. Важный пункт в графе — снос ветхих и старых домов.

Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска:

— В 18-м году в городе снесли 642 дома. В дальнейшем планируем предполагает снос 467 домов.

Планируя дальнейшее развитие областного центра, Булат Жумабеков не мог не сказать о бюджете Петропавловска на 2020-ый. Если в уходящем году эта сумма составляла почти 38 миллиардов, то в следующем будет на 6 миллиардов больше. За 5 лет она выросла почти вдвое.