Подробно о значимых для региона событиях и планах на будущий год

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Собран большой урожай зерновых, обеспечено увеличение промышленного производства открытием новых производств и предприятий, созданием более 12 тысяч новых рабочих мест.

И это только малая часть достижений нашей области! Время подводить итоги. Ядро экономики — сельское хозяйство. Валовой объем продукции за 4 года увеличился в 1,5 раза и достиг 630 млрд тенге. СК — лидер по привлечению инвестиций в эту отрасль.

Мы — аграрная область, которая давно стремится стать еще и индустриальной. В планах на следующий год — совершить промышленную революцию. Уже начали реализовывать 34 инвестпроекта на 226 млрд тенге. Заводы по изготовлению ламинированной фанеры, трансформаторов, деревообработка, выпуск термовагонов. И это далеко не все планы.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Строительство оптово-распределительного центра практически завершено, в первом полугодии мы его запустим. Продолжится работа по увеличению загрузки производственных мощностей наших двух проблемных предприятий — ЗИКСТО и ПЗТМ. Сейчас руководством завода ЗИКСТО ведутся переговоры по подписанию контракта с АО НК «КТЖ» на производство 2 тыс. вагонов-платформ с суммой более 40 млрд тенге.

Но строить амбициозные планы можно только с финансовым подкреплением. И оно у нас внушительное. Бюджет региона на следующий год — 262 млрд тенге. Это на 58% больше, чем в 2018-ом. Хороший кусок этого пирога получат тимирязевцы — почти 5,5 млрд тенге.

А в общем, половину бюджета области направят на социальную сферу, то есть образование, здравоохранение, спорт и культуру. Почти 260 млн потратят на установку камер видеонаблюдения. В следующем году ими будут обеспечены все школы области.

Капитальный ремонт проведут не только в объектах образования, но и культуры, в частности, в театре имени Н.Погодина. Кроме этого, 2,5 млрд направят на закуп медицинского оборудования. А в июле начнут строительство ультрасовременной лечебницы. Большие работы проведут и в развитии инфраструктуры.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Финансирование ремонта дорог мы увеличим на 25%, в 2018 году-633 млрд, 2019- 30, 2020-37,4 млрд. тенге и отремонтировано 700 км автодорог. В результате улучшится транспортное сообщение между 150 населенными пунктами с населением 117 тысяч человек. Уровень дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии доведем до 68%. На водоснабжение будет направлено 7,9 млрд.тенге, что в 2 раза выше, чем в текущем году. В 59 населенных пунктах с численностью населения 51 тыс.человек улучшится водоснабжение с подключением к воде 3,6 тыс. домов.

Ввести 400 тысяч квадратных метров жилья! План вполне достижим, — говорит Кумар Аксакалов. Для этого снесут свыше 460 частных домов. Появится около 2800 квартир. Это на 40% больше, чем в 2018 году. В течение двух лет мы обеспечим все многодетные семьи квартирами. А в сёлах за это время построят 1714 домов.

Айгерим Мукашева