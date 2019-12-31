Первые минуты 2020-го экстренные службы отметят на рабочем посту

Абай Альжанов, корреспондент:

— Праздничное настроение, запуск фейерверков, застолье в веселой компании. Именно так принято встречать Новый год. Однако не всем удастся отметить его вместе с семьей и друзьями. Для спасателей, медиков и полицейских это событие не больше, чем простая смена дат в календаре. И проведут они его на рабочем месте.

В новогодние каникулы врачам точно не до веселья. Работать в праздничные дни приходится вдвойне. Хлопоты врачам добавляют пациенты, которые во время гуляний, находясь по воздействием алкоголя, получают травмы. Владимир Жужгов в новогоднюю ночь заступает на дежурство уже во 2 раз.

Новый 2020-ый, как, впрочем, и прошлый, встретит вместе с коллегами. Врач признается: времени на пиршества точно не будет. Ведь в праздничные дни трудно отвлечься и на минуту, не говоря уже о бокале шампанского в полночь под бой курантов.

Владимир Жужгов, врач областного центра скорой медицинской помощи:

— У нас работа посменная. График постоянно меняется. Был случай 5 лет назад, когда работал на 31 декабря. Спокойно отрабатываем рабочую смену. Если выдается свободное время, можем немного посидеть за общим столом, разумеется, только без алкоголя. После окончания смены у нас будет много времени, чтобы провести время с родными и близкими.

Не дремлют в праздничные дни и стражи порядка. Следят за тишиной и спокойствием североказахстанцев. Особенно на дорогах. Нередко в новогоднюю ночь водители садятся за руль в нетрезвом состоянии. Бейбит Кереев на рабочий график не жалуется, несмотря на то, что дома его будет ждет семья. Работу он считает служебным долгом, а Новый год можно отпраздновать чуточку позже.

Бейбит Кереев, инспектор службы патрульной полиции ДП СКО:

— Все выходят на дежурство: дежурные части, ОТН, участковые- все выходят в усиленном режиме и находятся на местах. В прошлом году 5 пьяных водителей оформили в праздничные дни. Каждый год приезжает руководство и поздравляет нас. Чай пьем с тортиком.

В новогодние праздники во всеоружии будут и спасатели. Запуск фейерверков, курение в алкогольном опьянении могут стать причинами пожаров. Поэтому звонки на горячую линию поступают в праздничные дни чаще.

Лишь только сгущаются сумерки, люди начинают взрывать петарды и фейерверки, а вместе с тем поступать звонки о помощи. Это было и во время нашей съемки. Бауыржан Тельманов работает пожарным второй год. Это будет его первое праздничное дежурство.

Бауржан Тельман, пожарный-спасатель СПЧ №1:

— Мы всегда должны быть на страже, быть готовыми ко всему. Это моя работа и я обязан ее делать. Я даже рад, что проведу этот день вместе с коллегами. Я когда шел на службу, знал, что необходимо быть сильным и выносливым.

Кроме врачей, полицейских и спасателей новогоднюю ночь проведут на рабочем месте таксисты, повара и официанты. Но для них это будет горячая пора праздничных заработков.

Абай Альжанов