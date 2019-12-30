В СКО большегруз с природным газом опрокинулся в кювет

ДЧС

22:00 30 Декабря 2019

Водитель грузовика перевозил 17 тонн природного газа из Екатеринбурга в Нур-Султан, не справился с управлением, вылетел за пределы проезжей части и перевернулся набок. Он получил небольшие травмы.

Прибывшие на место происшествия спасатели оцепили участок дороги. Обошлось без серьезных последствий. Спасатели выяснили, утечки природного газа из цистерны не произошло. Экстренные службы готовятся к эвакуации транспорта.

Григорий Тыш, заместитель начальника УПМ ДП СКО:

— Посмотрели. Повреждений никаких нет. Газ не выходит. При эвакуации автомашины ограничим движение и транспортный поток. Водителю, который совершил аварию, грозит штраф в размере 50 тысяч тенге. 

 

 

Абай Альжанов

Читайте также

ДЧС: фейерверки, петарды, салюты могут принести не только радость
В с.Бесколь во время пожара погиб полуторагодовалый ребенок
Полицейские вынесли 4 детей из горящего дома в Айыртауском районе
Спектакль на противопожарную тематику показали детям спасатели
В Петропавловске горело семейное общежитие
Итоги минувшей недели подвели спасатели СКО
Мужчина чудом не сгорел в своём доме в Петропавловске
Неспокойной стала для спасателей СКО прошедшая неделя
В этом году в автопарк департамента по ЧС поступило 14 новых машин
Точки продажи пиротехники в Петропавловске активно мониторят стражи порядка
В с.Пресновке огнеборцы провели субботник пожарной безопасности
Спасатели Петропавловска локализовали пожар за 22 минуты