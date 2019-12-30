В Петропавловске начнется строительство нового общежития для студентов СКУ

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22:27 30 Декабря 2019

В единственном североказахстанском вузе обучаются порядка 7,5 тысяч студентов. Многие из них приезжают из районов, других городов и даже стран. Кто-то живет у родственников, некоторые — на съемных квартирах, но немало и тех, кто селится в общежитиях. Их у вуза три, в прошлом году появилось еще одно, но мест для всех все равно не хватает. Частично решить эту проблему поможет строительство нового общежития.

Денис Бернат, учредитель ТОО «СевХимАгро»:

— Строительство общежития на 306 человек мы фактически уже начали, получено разрешение на строительство, в данный момент идет огораживание территории, заготовка строительного материала. После мы планируем начать установку фундамента, и если погода нам даст поработать, в сентябре — заселить студентов. В крайнем случае — к будущему году.

Инвестор обещает, что новое общежитие возведут по современным стандартам. Четырехэтажное здание общей площадью больше 4-х тысяч квадратных метров. Комнаты будут похожи на небольшие квартиры, с отдельной кухней и санузлом. Стоимость проекта — 750 млн тенге.

Кумар Аксакалов, аким СКО:

— Из 3200 сегодня местами обеспечены 58%. С учетом того, что в прошлом году на 280 мест общежитие было введено. До 1 сентября завершим строительство еще одного общежития на 306 мест и, таким образом, поднимется у нас обеспеченность до 67%.

Планируется, что в каждой комнате будет жить по три человека. Платить за общежитие студентам придется около 15 тысяч тенге в месяц. Построят его в рамках государственно-частного партнерства. Часть средств инвесторам вернет государство в течение 8 лет.

 

 

Алена Хан

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