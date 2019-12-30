Три горячих, четыре салата и торт на десерт

Татьяна Горлова, заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по СКО:

— Тазики оливье. Тазики холодца. Первого и второго — январские «подъедашки»…

И такая картина в новогоднюю ночь будет почти в каждом доме. Хозяйки ищут новые рецепты необычных блюд и закусок, чтобы удивить родственников и гостей. Да и салаты выбирают не из простых. На одном столе с оливье и сельдью под шубой появятся другие, но с не меньшим количеством ингредиентов.

Плюс жареные мясные блюда, а на десерт — торты и мороженое. Удовольствие для души и стресс для организма, который привык в это время спать. А тут его бесконечно нагружают высококалорийной пищей. Еще больше соблазнов у детей.

Татьяна Горлова, заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по СКО:

— Детям до года нельзя давать кремовые кондитерские изделия, изделия, куда идут рубленые яйца в большом количестве. Ни в коем случае не давать многокомпонентные салаты детям, где есть грибы, острое, копченое. Когда мы расслабляемся, мы считаем, что и дети наши должны всё попробовать.

Лёгкие супы и каши. Детский режим лучше не нарушать даже на Новый год. Да и взрослым следует есть в меру и соблюдать несколько простых правил, чтобы не омрачить праздник. Срок салатов, заправленных майонезом или сметаной, не больше трех часов. Храниться они должны в холодильнике.

Готовить нужно в меру, а нарезанные компоненты заправлять небольшими порциями. И, конечно же, тщательно промывать все продукты. Не исключение — мандарины и бананы. При выборе любых продуктов нужно, в первую очередь, обращать внимание на их внешний вид и запах.

Татьяна Горлова, заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по СКО:

— Необходимо отделять сырое и приготовленное. Если вы порезали курицу на этой доске, потом на ней нарезали колбасу и сыр, то, что вы помыли её, это не гарантирует никакой безопасности.

В семье должно быть не менее пяти разделочных досок. То же правило и для ножей. Но если на своей кухне мы правила соблюдаем, во всяком случае стараемся, то во время корпоратива заправляют другие повара. Специалисты рекомендуют не составлять меню заранее. Лучше прийти и заказать.

Да, стол к вашему приходу не будет ломиться от угощений, придётся подождать минут 40, зато блюдо принесут только что приготовленное. Осторожнее следует быть и в выборе сладких подарков, особенно готовых кульков. Обратите внимание, есть ли дата фасовки. Часто в супермаркетах кульки собирают из того, что было на складе.

Айгерим Мукашева