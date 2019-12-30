Следующий год будет високосным, значит сложным?

Слегка приглушенное освещение, свеча, натуральные камни, карта звездного неба. Чтобы дать астрологический прогноз на 2020-й, Татьяна Калиновская создала для нас в своем рабочем кабинете уютную и таинственную атмосферу.

Изучением влияния небесных тел на человеческие судьбы она занимается 6-й год. Старается дать полезные советы тем, кто к ней обращается, а еще огородить их от нежелательных событий, в том числе и на 2020-й.

Татьяна Калиновская, астролог:

— Не рекомендовано в этот год заводить семьи, можно спланировать, если есть возможность лучше подождать год, не рекомендовано менять работу и резких перемен лучше не делать, очень хорошо, если вы предварительно спланируете, вы можете открыть бизнес, это неплохо, если он у вас будет детально спланирован, но не нужно ждать больших доходов.

Если вы давно мечтали избавиться от вредных привычек и заниматься спортом, то 2020-й отлично для этого подойдет. Также астрологи советуют настраивать себя только на хорошее, не забывать мечтать и загадывать желания.

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— Эту практику для загадывания желаний 31 декабря нам посоветовала астролог. Для нее вам понадобится небольшой набор предметов. А именно мешочек зеленого цвета из натуральной ткани и еловая веточка. Отрываем столько иголок, сколько нам лет и складываем их в него. Желание, которое, должно быть, связанно исключительно с вами, может быть, одно или несколько, главное, проговаривать их не менее 30 секунд.

Татьяна Калиновская, астролог:

— И на следующий год 31 декабря вы достаете это мешочек, вытаскиваете иголочки. Черные — это желания, которые не осуществились, те иголки, которые потемнели, нужно закопать в землю, иголочки зеленые — это те желания, которые осуществились или они скоро должны исполниться. Вы их заливаете водой в блюдце, потом этой водой просто омыли руки, кто живет за порог дома там выливает, кто в квартире, вышли на улицу и вылили. Такой обряд который позволяет чуть-чуть волшебства пустить в нашу жизнь.

Дарья Пышмынцева