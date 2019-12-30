С итоговым отчетом выступил замглавы региона Даурен Жандарбек

Быть не только аграрным, но и промышленным регионом. Такая задача стоит перед Северо-Казахстанской областью. Если выращивание рекордного количества сельскохозяйственных культур для нас реальность, то сильное и уверенное машиностроение пока остается мечтой.

В этой сфере к концу года регион не смог вырасти и на 1%. Подвели ЗИКСТО и ПЗТМ, на последнем провели масштабную модернизацию, расширили линейку продукции, но выполнить желаемый портфель заказов завод не смог. Эту цель ставит на следующий год.

Зато кировчане в 2019-м вышли на новый уровень, собрали первую тестовую партию ноутбуков, в 2020-м планируют начать их выпуск и продажу. Добывать и искать — еще одни цели на следующий год. С первым в регионе дела обстоят неплохо за счет инвестиций, а вот по второй задаче предстоит основательно поработать.

Даурен Жандарбек, заместитель акима СКО:

— К сожалению, данная отрасль в промышленности занимает всего 1,5%. Самое крупное месторождение олова в Сырымбете. В 2019-м они приступили к вскрышным работам, сейчас приступили к проектированию обогатительной фабрики. В 2020 мы ожидаем, что инвесторы начнут ее строить. У нас сегодня уже 5 компаний зашли по разведыванию недропользования. В Айыртауском, Тайыншинском, Есильском районах идет разведка меди, золота. Предпосылки есть, что имеются там запасы.

Инвестиции и их рост. Этому вопросу заместитель главы региона уделил отдельное внимание. Здесь северному региону есть чем гордиться. Своим географическим положением, способствующим благоприятному инвест климату, наш регион выбрали для открытия специальной экономической зоны.

В нее войдет компания CLASS, многопрофильная больница, построенная при поддержке турецких инвесторов, деревообрабатывающее предприятие «Аlageum Electric». Помимо СЭЗ еще одним толчком для налаживания бизнес-партнёров в северном регионе станет строительство современного Дата-центра на территории бывшего завода Калинина.

Даурен Жандарбек, заместитель акима СКО:

— На сегодняшний день проектируется электроподведение. Это будет строительство большой подстанции с ТЭЦ и Кигоком. Сейчас идет проектирование по зданиям, в 2020-м будет строительство и проектирование по размещению оборудования.

Всего на проектировку, строительство, установку оборудования будущего Дата-центра понадобится два года.

Дарья Пышмынцева