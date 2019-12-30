Откуда пришел обычай наряжать ёлку на Рождество

Украшать хвойную красавицу люди начали ещё в средневековье. Но этот обычай был популярен только у германских народов. Семьи заранее выбирали ель, а на Рождество отправлялись в лес и украшали её сладостями, свечами и цветными тряпочками. Со временем эти деревья стали вырубать и относить домой. Так хвойным запахом и красотой можно было насладиться в теплом кругу семьи.

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— Но точной датой появления рождественской ёлки считается 1512 год. Немецкий протестант Мартин Лютер принёс ель домой. Его современники ставили хвойную во дворе, чтобы отпугнуть нечисть. А вот пастор занес в дом и нарядил — на радость детворе. И как только все сладости с неё исчезли, ёлочку выбросили.

В домах других европейских стран пушистые красавицы появились только в 19 веке. А стеклянные шары на них впервые развесили в Баварии. Там был неурожай яблок и находчивые стеклодувы нашли альтернативу, которая актуальна до сих пор.

Заменить свечи на безопасные электрические гирлянды решил американский телеграфист Ральф Моррис почти 150 лет назад. Таким образом, новогодняя ёлка приобрела знакомый нам вид, а традиция её наряжать распространилась по всему миру.

Целая индустрия ёлочных игрушек и гирлянд развернулась вокруг этого праздника. Да и сами ёлки на любой вкус и кошелёк. Датские пихты, русские ели, уральские сосны. Высокие, пышные, а главное — с хвойным запахом Нового года и Рождества.

Галина Ушакова, представитель ИП:

— Живая сосна и ель пользуются популярностью. Причём люди всё раньше пытаются организовать свой праздник. В более ранее время готовятся. Если раньше продажи были ближе в Новому году, то сейчас уже с открытия большинство ёлок раскуплено.

Полутораметровая сосна стоит от 2,5 тысяч тенге, а двухметровая под потолок на 1-2 тысячи больше. Искусственные, конечно, дороже. И разбег в их стоимости немаленький. Двухметровые можно найти и за 10 тысяч тенге. Чем интереснее дизайн, тем выше ценник.

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— Первые искусственные ёлки сделали в Германии в конце 19 века. Дальновидные немцы переживали за хвойные леса, которые в преддверии праздника массово вырубали. Первая искусственная ёлка была из гусиных перьев. Их окрашивали в зелёный цвет и соединяли проволокой. После появились прототипы пушистой красавицы из алюминия и дерева. А вот привычные нам из щетинок придумали уже в 1930 году. Они сразу стали хитом продаж. Любой дизайн, любой размер. От настольных — до вот таких огромных, как на нашей главной площади.

С шишками, ягодками, золотым или снежным напылением. А главное, лес в безопасности. Как правило, после 13 января мишура и гирлянды отправляются в дальний ящик, а осыпающиеся и уже не зеленые красавицы — на свалку.

Но для кого-то важен всего лишь хвойный запах. Поэтому вместо елок покупают ароматические свечи и спреи, но популярностью они не пользуются. В тренде сейчас по-настоящему живые ёлки. Их выкапывают вместе с дёрном и продают.

Михаил Власов, и.о. лесничего КГУ «Лесное хозяйство «Кызылжарское»:

— Как земля отойдёт. А если лунки приготовлены, то можно и зимой посадить. Засыпать и первое время хорошо поливать, чтобы прижилась. Выкопано вместе с комом, так что приживётся. 3-метровые 8 168 тенге. А 2-метровые — 6 168.

Для кого-то такие ёлки в новинку, но у Татьяны Корчагиной уже свой небольшой ботанический сад. Она несколько лет подряд покупает ёлочки с дёрном. Один Новый год с такой пушистой красавицей — и ни срубленную, ни искусственную не захочется.

Татьяна Корчагина, жительница г.Петропавловска:

— Она очень пышная, когда её посадишь. Очень зелено зимой и летом.

На Новый год я тоже хочу приобрести. Потому что настоящая ёлка пахнет хвоей.

Да и выглядит оригинально, а всё необычное всегда привлекает. Вот, к примеру, плавучая искусственная ёлка на озере Лагоа в Рио-де-Жанейро весом в 530 тонн и высотой 85 метров. А титул самой дорогой ёлки почти 10 лет принадлежал вот этой в Абу-Даби.

Браслеты, ожерелья и эксклюзивные часы, игрушки из бриллиантов и сапфиров на 11 млн долларов. Но испанская ёлочка в этом году в цене «переплюнула». Украшения с брильянтами разных цветов известных ювелирных домов оценивают больше чем в 15 млн долларов.

Айгерим Мукашева