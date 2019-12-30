На каком наряде остановить свой выбор в Новый Год (Крысы)

Модные тенденции нарядов 2020 года разнообразны. Как создать идеальный новогодний образ и блистать среди коллег или друзей? Сейчас этим вопросом задается каждая девушка. Например, платье-русалка подчеркнет фигуру и станет прекрасным вариантом для тех, кто в новогоднюю ночь захочет выглядеть неотразимо.

Адалина Бондаренко, директор салона свадебной и вечерней моды:

— Добавилась голая спина, и также добавились открытые плечи, потому что в прошлом сезоне были лодочки, но они к нам не так хорошо зашли, как в этом году. В этом сезоне они более актуальные будут, я думаю. И также перья. У нас перья, допустим, не понимали, хотя они актуальны уже несколько сезонов подряд. В этом году люди уже понимают и уже надевают.

Немаловажен при выборе наряда и его цвет. Его традиционно задает символ наступающего года. В 2020-ом — это белая металлическая крыса. В тренде — все его оттенки и серебристый. А еще продавцы рекомендуют черный маталлик. В общем модницам нужно хорошо постараться, чтобы порадовать символ наступающего года.

Анастасия Остертак, корреспондент:

— Главный принцип хозяйки года — никаких ярких цветов. Все должно быть стильно, элегантно и сдержанно. Кстати, в фэшн журналах советуют надевать одежду определенных оттенков. Смотря, о чем мечтаете. Если ждете достатка, то в белом. Важнее уют и тепло семейного очага, выбирайте черный.

Крыса — спокойный грызун, такие же предпочитает и оттенки. Но все же яркие пайетки, бисер, перламутр будут кстати. Все-таки это самая волшебная Ночь в году. И наряд должен быть соответствующим.

Наталья Савченко, дизайнер:

— В этом году дизайнеры предлагают платья, которые будут обладать яркостью, блеском. Ткани должны быть очень изысканными, они должны быть бархатными. А астрологи в этом году говорят о том, что год Крысы несет более такие спокойные, умеренные, довольно холодные тона. Поэтому каждый дизайнер и каждый человек в этом сезоне должен найти свою фишку.

При встрече Нового Года наряд, безусловно, играет большую роль, независимо от того, надели вы его по совету модельеров или положились на собственный вкус. Куда большее внимание стоит уделить своему праздничному настроению. Ведь не зря говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь.

Анастасия Остертак