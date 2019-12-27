В РК потерпел крушение самолет «Fokker-100», выполнявший рейс «Алматы -Нур-Султан»

Новости МТРК

20:30 27 Декабря 2019

Лайнер пропал с радаров в начале восьмого утра, через несколько минут после взлета. Резко начал терять высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. ЧП произошло в пяти километрах от аэропорта южной столицы. По предварительным данным, 15 человек погибли, еще 39 пострадали, в их числе дети.

Известно, что самому маленькому пассажиру, получившему травмы в авиакатастрофе, всего четыре месяца. Были ли на борту североказахстанцы, пока неизвестно. Президент Касым-Жомарт Токаев объявил субботу, 28 декабря, днем общенационального траура. СМИ рекомендовано воздержаться от развлекательного контента, а работникам организаций — от новогодних корпоративов.

 

 

Алена Хан

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