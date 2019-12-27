В Петропавловске открыли ситуационный контакт-центр i KOMEK

Место, где находятся власти и десятки важнейших инстанций, должно быть доступным для граждан. Больше никаких осмотров, охранников, предварительных записей, часов ожидания. Акимат Петропавловска работает максимально открыто, представители отделов встречают горожан на входе, они готовы ответить на вопросы населения. С этой же целью провели модернизацию работы службы 109, которая теперь называется контакт центр i KOMEK.

Маргулан Алкуатулы, директор по развитию ТОО «Nur-Lite Soft», г.Нур- Султан:

— Основной целью этого центра является улучшение качества жизни населения, например, сейчас, если у вас дома тепла нет, света нет, вы ищите номер службы, чтобы дозвониться туда. Теперь вы можете просто позвонить по короткому номеру 109, и все обращения, консультационные вопросы, специалисты фиксируют это обращение. Службы, которые ответственны за это, сами взаимодействуют, полностью контролируют его выполнение. Пока сам житель не получит результат, что это отработано, вопрос будет на контроле.

С новым форматом службы 109 ознакомился глава региона. Понять, насколько эффективно она будет работать, пока сложно. 15 специалистов сначала пройдут обучение, на это уйдет минимум полтора месяца. Такие контакт-центры успешно внедрены в Костанае, Усть-Каменогорске, Таразе и столице.

Связаться со специалистами i KOMEK пока можно только с городских телефонов, первые звонки с мобильных здесь начнут принимать в январе. Электронная карта города контакт-центра заслуживает отдельного внимания.

На ней уже сегодня можно увидеть один из самых проблемных вопросов Петропавловска: придворовые территории, которые нуждаются в ремонте, и те, в которых он уже был сделан. Эта карта — часть подготовки к проекту умного города.

Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска:

— Далее на эту карту будут нанесены все сети, колодцы, какие-либо работы. Особенно хотел бы остановиться на всех ордерах на проведение земляных работ. Теперь каждый ордер будет наноситься на электронную базу, соответственно, не потеряется. На этом ордере будет срок, если в этот срок никто ордер не закрыл, автоматически отправляется на адреса претензии о том, что ордер не закрыт, вторая в ГУВД, для меры административного воздействия.

Изменения в выдаче ордеров и нанесение их на карту начнут делать в феврале, тогда же в контакт-центр i KOMEK горожане смогут обращаться через социальные сети. Жалобы будет мониторить специалист аналитического отдела, там же займутся анализом каждого обращения, они будут подробно фиксироваться. Со следующего года их начнут учитывать при формировании городского бюджета.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Надо, чтобы людей больше было вовлечено, тогда и общественный контроль будет лучше за теми же ремонтными работами в его дворе, улице, объекте. На 2020 год бюджет города сформирован, он составляет 44 млрд тенге, больше, чем в 2018, когда готовились к форуму. Большой бюджет, много работы запланировано, здесь нужен максимальный контроль.

Дарья Пышмынцева