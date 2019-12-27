В этом году в автопарк департамента по ЧС поступило 14 новых машин

Семь пожарных машин, вездеходы «Нива-Марш» и «Трэкол» петропавловские спасатели передали в районы имени Габита Мусрепова, Магжана Жумабаева, Тайыншинский и Тимирязевский. Новая техника департамента по чрезвычайным ситуациям поступила этой осенью, в предновогодние праздники её решили распределить по подразделениям.

Николай Белоусов, заместитель начальника службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС СКО:

— На вооружение служб пожаротушения СКО поступило 14 новых единиц техники, это пожарная техника, а также инженерная. Сегодня данная техника будет распределена по подразделениям. Данная техника будет передислоцирована в подразделения, где большее количество пожаров, а также чрезвычайных ситуаций зимнего периода.

Спасали людей во время паводков и буранов. С начала года ЧС-ники провели более 50 аварийно-спасательных операций. Чтобы оперативно приходить на помощь, нужна новая спецтехника. Не страшно бездорожье современному вездеходу-болотоходу «Трэколу». Он отправился в район имени Габита Мусрепова.

Нурсултан Елеусизов, начальник ПЧ №16 района им. Г.Мусрепова:

— Предназначен для эвакуации населения в случае чрезвычайных ситуаций. А именно: снежные заторы, при паводковой обстановке. Также автомобиль будет базироваться в районе имени Габита Мусрепова, но будет обслуживать и ближайшие районы.

После получения задания все водители сели за руль и отправились на места дислокации.

Айгерим Муканова