Современный метод диагностики будут применять в областной больнице

Суть метода состоит в том, чтобы ввести углекислый газ в полость толстой кишки и сделать компьютерную томографию. На мониторе врачи видят 3D-модель, где можно рассмотреть все патологии. Для этого используют аппарат нового поколения. Он называется инсуфлятор. Областной больнице он обошелся в 11,5 млн тенге.

Иван Лейман, врач-рентгенолог областной больницы:

— Это исследование более информативное, меньше по степени рентгеновского излучения и легче в проведении для пациента. Ощущения, которые испытывает человек при исследованиях, они минимальны и намного меньше, чем при ирригоскопии или аналоговой фиброколоноскопии.

Раньше из-за неприятных ощущений многие отказывались от обследования. Новый метод не только безболезненный, но и более точный. С помощью инсуфлятора удается выявить до 95% полипов размером больше 5 миллиметров и случаев колоректального рака. Это позволит ставить диагнозы на ранней стадии и быстрее начинать лечение.

Кроме того, при виртуальной колоноскопии врачи могут видеть прилежащие к кишке ткани. Такое оборудование было только в Нур-Султане и Алматы. Петропавловские специалисты прошли обучение и уже в следующем году начнут принимать первых пациентов.

Ксения Беляева, врач лучевой диагностики областной больницы:

— К нам приезжал доктор, работающий в НИИ онкологии города Алматы, обучил двух лаборантов и двух врачей лучевой диагностики работе на инсуфляторе, объяснил нам технические вопросы подготовки пациентов.

С января врачи областной больницы будут обучаться обработке полученных изображений. После чего исследования начнут проводить массово и использовать при скринингах. Стоит процедура больше 60 тысяч тенге, но с внедрением ОСМС североказахстанцы смогут делать ее бесплатно.

Алена Хан