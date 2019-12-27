Отстоять интересы бизнеса смогут профессионалы

Отстоять интересы бизнеса. С этим связано каждое 9 обращение в СК Палату предпринимателей. Самые популярные вопросы касаются сферы земельных отношений, налогов, субсидирования в сельском хозяйстве.

О проблемах в последнем говорят представители крестьянских и фермерских хозяйств. В этом году 84 предприятия не получили субсидии на минеральные удобрения на общую сумму почти 133 млн тенге.

Инесса Куанова, председатель совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции областной Палаты предпринимателей:

— Мы, когда стали разбираться, выяснили, что технические причины. Когда совмещали различные ИС, произошли неполадки. Из-за этого они не могут доказать, что за ними закреплены земельные участки, что они обрабатывают поля. И для обработки им необходимы удобрения.

О проблеме рассказали в Минсельхозе. Там обещают, что в феврале затраты на покупку гербицидов и удобрений аграриям возместят. А вот проблема, с которой обратились СК ювелиры, ещё не решена. Дело в поправках в закон.

Сейчас купленные украшения можно сдать обратно. Удобно для покупателей, в том числе и не самых честных. Бриллиант, к примеру, можно легко подменить. Проверить камни в магазинах невозможно, даже если продавец опытный.

Нужна экспертиза, которую оплачивает владелец ювелирного магазина. Выходит ценник немаленький, лаборатории в нашей области нет, приходится везти в другие города. Этот вопрос внесли в специальный реестр. Как и обращение СК фармацевтов.

Женис Казиев, заместитель директора областной Палаты предпринимателей:

— По хранению рецептов в течение 3 лет. Это вызвало сложности. За несоблюдение этой нормы предприниматель привлекался к ответственности. Мы внесли этот вопрос в реестр. В закон были внесены изменения. Срок хранения рецептов сократили до 1 года.

Ответить на вопросы, разобраться в нововведении, отстоять права бизнесменов. С начала года в областную Палату предпринимателей обратились порядка 800 человек.

Айгерим Мукашева