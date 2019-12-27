Очередная ярмарка госуслуг прошла в СКО

Не у всех жителей Борков и Новопавловки есть возможность выехать в центр города и получить консультацию специалистов ЦОНа. Поэтому работники госорганов сами выехали на место. Ярмарку госуслуг проводят в Северо-Казахстанском профессионально-педагогическом колледже.

Вопросов у людей накопилось немало. Много обращений к специалистам отделов ЖКХ, образования, фонда социального страхования и Жилстройсбербанка. Пришли сюда и студенты учебного заведения.

Юрий Данилов, заместитель директора СКППК:

— Наши студенты не только получили конкретные услуги, кого это интересовало, но и общее представление о госуслугах. Их интересовали: получение ИИН, как встать в очередь на жилье. Последний вопрос для них является особо важным.

На ярмарке можно получить около 100 видов государственных услуг. По словам специалистов, помощь оказывают не только по принципу «открытого окна», но и через портал электронного правительства «egov.kz» или мобильное приложение. Ведь так проще и удобнее.

Асель Аубакирова, главный специалист управления департамента Агентства по делам госслужбы по СКО:

— Проведено более 60 ярмарок госуслуг. Данные мероприятия направлены на популяризацию электронных услуг. Госкорпорации подвязывают ЭЦП к мобильному телефону. С помощью регистрации и смс-пароля можно получить госуслуги в электронном формате.

За 11 месяцев североказахстанцы воспользовались государственными услугами примерно 3 миллиона раз. 80 процентов из них получили в электронном виде.

Абай Альжанов