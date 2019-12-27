О проделанной работе в 2019-м рассказал глава Тайыншинского р-на И.Турков

Рассказывать о достижениях района журналистам 13-м по счету в последнюю пятницу 2019-го. Кого-то такое мистическое совпадение даты и дня недели могло смутить, но только не главу тайыншинцев. По уровню внимания и доверия со стороны властей эту часть северного региона можно сравнить разве что с туристическим и живописным Айыртауским и близким к областному центру Кызылжарским районами.

В Тайыншинском сегодня успешно функционируют три ведущих предприятия Северного Казахстана. В ближайшие несколько лет на полную мощность выйдет мясокомбинат «EMC-Agro», открытый после почти 6-летнего перерыва весной этого года. Активно развивается и завод «Bio Operations», аналогов которому в мире не больше 20.

В 2019-м в нем запустили вторую линию цеха крахмала и клейковины, в конце года планировалось приступить к производству биоэтанола, но из-за проблем с оборудованием его пришлось ненадолго отложить.

Иван Турков, аким Тайыншинского района:

— Часть оборудования проходит замену, потому что технологически биоэтанол — этиловый спирт, доведенный до абсолютного алкоголя 99%. Раньше это делалось при помощи опасных, ядовитых технологий, сейчас эту часть из процесса убирают и меняют на абсолютно новое и безопасное производство, поэтому биоэтанол мы получим в первом квартале 2020 года.

Тайыншинский стремится постоянно развиваться, пробовать новое и не стоять на месте. Не один год в районе для пробы сеяли сою, в 2019-м в рамках специального проекта ее площадь довели почти до 10 гектаров.

Почему-то хвастаться результатами работы своих аграриев в этом направлении Иван Турков не захотел и не включил этот пункт в свой доклад, но на вопрос об этой масличной культуре, пусть и частично, ответил.

Иван Турков, аким Тайыншинского района:

— Проект «Северная соя» довольно интересен, потому что она имеет хорошие рынки сбыта, хорошую цену. В данном году мы получили достаточный объем семян, чтобы увеличить посевные площади следующего года, пока о них я говорить не буду, но отдельные хозяйства получали до 2-х тонн урожая с гектара по сое.

Но к сожалению, не все земли района сегодня использованы рационально. С начала года в Тайыншинском к административной ответственности привлекли больше 20 агроформирований. 10 договоров расторгли добровольно, несколько латифундистов до последнего не хотели расставаться со своим богатством и отдали его только после решения суда.

И все равно, попрощаться с ними оказалось куда проще, чем с плохими дорогами, на которые в районе понадобятся миллиарды тенге. Некоторые из них все же удалось привести в порядок в этом году.

Иван Турков, аким Тайыншинского района:

— За 10 месяцев текущего года отремонтировано и спрофилировано более 80 км дорог на общую сумму 2,3 млрд тенге, большая часть которых приходится на село, в том числе на ремонт дорог районного значения из республиканского бюджета выделено 1,4 млрд тенге. В рамках программы «Развитие регионов» проведён текущий ремонт внутрипоселковых дорог в 4 населенных пунктах.

52 школы, при семи из них работают интернаты, для 250 учащихся организован ежедневный подвоз на учебу, таким могут похвастаться далеко не все районы региона. Да и о развитии инклюзивного образования есть, что рассказать лишь единицам их руководителей.

Иван Турков, аким Тайыншинского района:

— Для развития инклюзивного образования в районе функционирует кабинет психолого-педагогической коррекции, шесть логопедических пунктов. В 2019-м при СШ №4 в г.Тайынша открыт класс поддержки инклюзивного образования. Охват детей инклюзивным образованием от общего их количества составляет 354 ребенка, с особыми образовательными потребностями 172 ученика.

Образованию в своем докладе Иван Турков уделил особое внимание, забыв разве что упомянуть, как сегодня проходят конкурсные процедуры для строительства новой школы. Она заменит аварийную Вишневскую, учащиеся которой в целях безопасности временно получают знания в селе Ясная поляна. Путь в него неблизкий, но эти неудобства пока придется потерпеть, отметил глава региона на осенней встрече с тайыншинцами.

Дарья Пышмынцева