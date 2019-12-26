В с.Бесколь к центральному отоплению подключили д/с «Мирас» и 2 жилых дома

Центральная котельная — это сердце Бесколя. От ее работы зависит комфорт и уют во всех социальных объектах райцентра и нескольких жилых домах. Ее запустили в 2017 году и сразу подключили к теплу школы и научно-исследовательский институт.

Модульная котельная полностью автоматизирована, в СК таких только две. Здесь, в Кызылжарском, и в Тайыншинском районах. На ремонтные работы в этом году из бюджета выделяли 15 млн тенге, половину на котлы и столько же на теплотрассу.

Каирбек Нуралин, директор ТОО «Кызылжар-ЖКХ»:

— За два дня уходит вагон угля. Но мы договор заключили с Шубаркульским, Майкубинским и Богатырским, мы их смешиваем, отдельно не можем топить, потому что Майкубинский и Шубаркульский быстро сгорают, чтобы температуру держать смешиваем и топим, в день на данный момент уходит до 20 тонн.

Из жилых домов первым в 2018 году подключили 23 по улице Ульянова. Плюсы жильцы ощутили сразу. 87-летней Нине Александровне о былых мучениях теперь напоминает только печь. Чтобы натопить квартиру, ей приходилось закрывать одну половину. На дрова уходило по 50 тысяч за зиму.

Нина Дурова, жительница с.Бесколь, Кызылжарский район:

— Печка эта, встанешь утром — 13 градусов, натопим — самое много 17, а потом электрический камин включишь и по 60 тысяч уходило на отопление, а сейчас у нас тепло.

Для тех, кто помимо дров, топит еще и углем, центральное отопление выгодно и с финансовой стороны. 10 тонн угля и 5 кубов дров обходятся в 183 тысячи, а вот за 7 месяцев тепла в квартире за 100 квадратных метров нужно отдать в 2 раза меньше.

Ербол Багенов, аким Бескольского сельского округа, Кызылжарский район:

— В целом за три года подключено 30 объектов или 107 абонентов, в этом году при поддержке акима области дополнительно еще 1 км 200 м. на юго восток подключили детский сад «Мирас» — 5500 квадратов и два жилых дома, которые сдали в эксплуатацию в 2018 году и в 17-м году 18-квартирный дом.

Работами занимается ТОО «Мехколонна ремстройсервис». Больше 20 лет они изготавливают котлы и подключают к сетям. Сейчас в Бесколе в списке на подключение к центральному отоплению стоят еще 10 домов.

Алена Хан