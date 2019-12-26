В Полудинском детском доме нуротановцы устроили для ребят новогоднее торжество

Моменты томительных ожиданий, и вот на санях к ребятам пожаловали сказочные гости — Дед Мороз и Снегурочка. И вот праздник волшебства наступил.

Гульнар Халыкова, заведующая отделом политической работы СКОФ партии «Nur Otan»

— Проводим акцию «Быть Дедом Морозом — просто». Воспитанники написали свои пожелания на имя Деда Мороза. С помощью предпринимателей и неравнодушных североказахстанцев мы подготовили детям подарки, о которых они давно мечтали.

Новый праздник — день, когда мечты воплощаются в реальность, хочется поверить в настоящее чудо. И оно случается. Роман Белкин учится во 2 классе. В своем письме попросил Деда Мороза подарить ему часы. Желание исполнилось.

Роман Белкин, воспитанник Полудинского детского дома:

— Я долго ждал его, всегда рисунки рисовал. Они до сих пор сохранились. И он пришел ко мне. Написал записку, что хочу наручные часы, потом он мне привез подарок. Я очень рад.

Дед Мороз исполнил желание и Камиллы Лопыревой. Девочке он привез косметический набор и туфельки как у золушки. Новогодней елкой ребята остались довольными, они получили подарки и непередаваемые эмоции.

На новогоднем празднике в Полудинском детском доме новогодние презенты получили 40 воспитанников. В рамках благотворительной акции нуротановцы посетили центр поддержки детей села Архангельского Кызылжарского района. На очереди Айыртауский и имени Габита Мусрепова.

Абай Альжанов