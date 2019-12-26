В Петропавловске прошел областной форум молодежи.

Близится к концу 2019-й, а вместе с ним и «Год молодежи» в Казахстане. Самое время подводить итоги. Но сначала гости форума посетили выставку. На ней — все достижения молодых и перспективных североказахстанцев.

Абай Альжанов, корреспондент:

— 2019 год молодежи выдался для представителей поколения некст плодотворным во всех сферах. Взять молодых предпринимателей. В регионе их 2,5 тысячи. 362 человека по программе «Жас Касіпкер» получили безвозмездные гранты. По сравнению с прошлым годом количество начинающих бизнесменов выросло на 500 человек.

Молодежь преуспевала не только в бизнесе. В приоритете и социальная сфера. Воплощать все идеи в жизнь молодым и амбициозным помогало государство. По программе «С дипломом в село» на постоянное место жительства в сельскую местность переехали 500 молодых специалистов. Всем выплатили подъемные, помогли с покупкой жилья. А 9 человек получили возможность попасть в кадровый резерв.

Ирина Тухватулина, руководитель управления по вопросам молодежной политики СКО:

— Мы старались охватить конкретные категории молодежи: матери-одиночки, освобожденные из мест лишения свободы, молодежь с ограниченными возможностями и т.д. Летом был реализован проект «Жас Керуенi». В нем приняли участие участники различных программ.

Фантазии североказахстанских ребят не было границ. Они работали над проектами разных сфер. К примеру, один из них направлен на оздоровление североказхастанцев. В октябре активисты запустили пилотный проект «Волонтеры — медики».

Для этого отобрали 10 лучших студентов Высшей школы медицины СКГУ им. М.Козыбаева. Молодые специалисты оказывают помощь и проводят профилактические беседы с пенсионерами, многодетными семьями, школьниками и социально-уязвимыми слоями населения.

Рустем Арманов, координатор проекта «Волонтеры — медики»:

— Здоровье- в движении. Волонтеры-медики проводят профилактическую работу среди старшего поколения. Смотрели, чтобы они мерили ежедневно давление и следили за нормой сахара в крови и других болезней. Помимо этого, показывали оздоровительные методики.

2020-ый ожидается не менее плодотворным. Президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил его годом волонтера. Глава государства предложил учредить для них специальную премию. Студенты, которые участвуют в волонтерских программах, будут получать вознаграждение — до 50 тысяч тенге

Абылайхан Кайроллаев, председатель СКОФ МК «Жас Отан»:

— В рамках года волонтерства создан портал «Кazvolonters». Каждый волонтер может зарегистрироваться и выбирать мероприятия, где он хочет принимать участие. Тем самым он может получать взамен кредитные системы, оплату.

Всего в СК 107 тысяч молодых людей. Это каждый пятый житель нашей области. В форуме молодежи участвовали более 100 представителей поколения некст. Работу 20-ти особо отличившихся сегодня отметили дипломами.

Абай Альжанов