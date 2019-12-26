Стали известны имена 300 будущих управленцев нового формата

Молодые, амбициозные, с креативным подходом к делу. Именно такие ребята должны быть в президентском молодежном кадровом резерве. Североказахстанский активист Аскар Баймуканов сначала не поверил, когда увидел свою фамилию в списке зачисленных.

Но признается, очень об этом мечтал. Уже 6 лет он трудится в рядах штаба «Жасыл Ел». Сейчас руководит областным студенческим отрядом. Быть в числе избранных для него не только гордость, но и большая ответственность.

Аскар Баймуканов, руководитель областного штаба «Жасыл ел»:

— Это начало нового пути, новых планов, возможно, этот путь будет сложными. Я рад, что мне предоставлен такой шанс — поработать, потрудиться.

О наборе в кадровый резерв и его возможностях молодой госслужащий Арман Дюсенбинов узнал летом, сразу подал заявку на участие. По правилам прошел 6 этапов отбора, большая часть из которых проходила в режиме онлайн. Конкуренция была серьезная, поэтому на удачу почти не надеялся.

Арман Дюсенбинов, руководитель организационно-структурного подразделения аппарата акимата Аккайынского района:

— Очень мало было госслужащих в моем потоке, в основном это был квазигоссектор, частный сектор. Было много бизнесменов. Уровень должностей был довольно-таки высокий, были замы акима областей, представители нацкомпаний.

Попасть в президентский молодежный кадровый резерв пытались 13 тысяч казахстанцев. И только 300 из них попали в этот список.

Анжелика Сычева