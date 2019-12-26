Работа 101 маршрута огорчает жителей Бесколя

Работа 101 автобуса давно вызывает множество нареканий пассажиров. И даже несмотря на то, что сейчас по маршруту ходит 9 транспортных средств, они почти всегда переполнены. Чтобы досталось сидячее место, садиться в автобус нужно на автовокзале. Но даже это не гарантирует комфортной поездки.

Граждане:

— Утром вообще на остановках не можем залезть, бывает остаемся, следующий ждем, вот так вот и дети, и мы постоянно стоя, это уже привычно.

— Много очень людей и студенты ездят, конечно, было бы лучше, если еще ездили автобусы, большее количество.

101 едет с вокзала, через весь город мимо педагогического колледжа и университета. Этим маршрутом пользуются жители Бексоля, которые учатся или работают в городе.

Алёна Хан, корреспондент:

— Примерно так он выглядит в час пик. Половина пассажиров едут стоя. А позади половина остановок, и это только в черте города.

Всего по Петропавловску их около 20, еще 15 в Бесколе. Когда автобус подъезжает к микрорайону Жас Оркен, там уже не то что яблоку негде упасть, хоть бы глоток воздуха сделать. И это не только в часы пик. Свой материал мы снимали между 4 и 5 часами дня.

Казалось бы, в это время большинство людей на работе или на учебе, но автобус все ровно полный. А это видео нам прислали пассажиры в прошлую пятницу. Сняли его около 7 часов вечера, на тот момент в транспортном средстве только стоя ехали около 30 человек.

В таком автобусе точно не замерзнешь, но вот безопасно ли? Видимо, об этом перевозчик не думает. В ассоциации пояснили, в маленьких можно провозить до 40 пассажиров, в больших — чуть больше 70.

Галина Семенова, председатель ассоциации «СКО Автотранспортный союз»:

— Ежедневно на маршрут 101 выход 9 автотранспортных средств, 5 единиц большой вместимости и 4 автобуса средней вместимости, интервал движения составляет 15 минут, кроме воскресенья, в воскресенье на линию выход 7 транспортных средств, интервал движения составляет 20 минут.

Закупить еще несколько автобусов перевозчик не против, только стоят они недешево — 26 млн тенге, а окупаются около 5 лет. И если в ассоциации ничего не обещают, то аким Кызылжарского района, напротив, обмолвился словом.

Жанат Садвакасов, аким Кызылжарского района:

— На следующий год у нас запланирован полностью ремонт, я уже говорил 800 млн тенге — 22 км, из них 10 км маршрут 101, качественная будет дорога. И уже с подрядчиком оговорено, что уже на следующий год планируется обновление автобусного парка. И 101 «А», я думаю, на маршруте увеличится количество автобусов, охват будет больше нашего райцентра.

Пока это только планы и реализуют ли их в следующем году, пока точно неизвестно. Если этот вопрос не решится в ближайшее время, многим жителям Бесколя не на чем будет добираться в Петропавловск и обратно. Пассажиропоток на 101 маршруте увеличивается. Так как растет население как в самом райцентре, так и в ближайших населенных пунктах.

Алена Хан