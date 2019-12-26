Плодородная земля, высокорентабельные культуры и помощь государства

Бескрайнее поле золотистой пшеницы, а по соседству луга с племенными бурёнками. СК – аграрный край с огромным потенциалом. Потому четверть инвестиций страны этой отрасли приходится на наш регион. В сельское хозяйство области в 2019 вложили 93,5 млрд тенге, это на треть больше, чем в прошлом году.

А ещё мы лидеры по внесению минеральных удобрений. 120 тысяч тонн почти на 3 млн га. Такая подкормка помогла хлеборобам собрать 5 млн тонн зерна несмотря на непростые погодные условия. Важна здесь и техника, современная и энергоёмкая.

Марат Тасмаганбетов, первый заместитель акима СКО:

— В этом году приобретено 1800 единиц на сумму 37 млрд тенге. Также для улучшения тех оснащенности проводится работа по совместному производству тракторов и комбайнов «CLAAS». При успешной реализации этого проекта ожидается приток 3,4 млрд тенге инвестиций с созданием 80 новых рабочих мест. При выходе на проектную мощность предприятие будет выпускать до 200 единиц​ техники.

Это станет весомой поддержкой тем, кто трудится на СК земле. Её общая площадь, к слову, порядка 10 млн га. Почти три четверти занимают пашни и пастбища. И здесь встаёт вопрос их эффективного использования.

Марат Тасмаганбетов, первый заместитель акима СКО:

— За последние 4 года в госсобственность возвращено 670 тысяч га земель с/х назначения, которые находились в пользовании в 101 хозяйстве. Принудительно изъяты в судебном порядке 61 участок на площади 11 тысяч га.

И пока одни аграрии получают по 35 ц/га, кто-то выращивает сорняки и бурьян. Контрольные проверки сейчас идут почти на 500 тысячах га. Не возьмутся за работу и не устранят нарушения – земли изымут через служителей Фемиды. И церемониться не станут.

Марат Тасмаганбетов, первый заместитель акима СКО:

— МСХ разработан законопроект по усовершенствованию земельного законодательства, в том числе по сокращению срока изъятия. Он будет сокращён с 2 лет до 1 года с момента первоначального выявления факта неиспользования.

Большую работу наша область проделала и в животноводстве. Открыли три молочных комплекса на 1600 голов. Новые фермы обеспечили 90 сельчан стабильным заработком. В следующем году начнут возведение еще 10 таких комплексов. В цене готовая продукция, а не сырьё.

Потому в области запустили заводы по глубокой переработке зерна «BioOperations», производству комбикормов «KAZMEAL», снова заработал мясокомбинат в Тайыншинском районе. Эти предприятия помогли 600 североказахстанцам устроиться на новую работу.

Айгерим Мукашева